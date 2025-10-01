【ポイント】

・北日本で記録的な大雨、1日（水）の夜遅くにかけて警戒

・2日（木）は全国的に秋晴れ、関東や東北の天気も回復

・空気も乾いて快適な陽気

・土日は北〜東日本で行楽日和になる所が多い

・来週も夏日が続き、秋の深まりはゆっくり

【全国の天気】

1日（水）は北海道や宮城県などで局地的に猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が相次いで発表されました。1日（水）の夜遅くまで、土砂災害などに警戒が必要です。また、2日（木）は秋雨前線が南へ下がり、高気圧に広く覆われるため、全国的に秋晴れとなり、過ごしやすい見込みです。関東〜中国、四国は湿度が40％を下回り、空気も乾くでしょう。関東でも日差しが戻るとともに、気温が上がり、真夏日になる所がありそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 16℃（-1 9月中旬）

仙台 16℃（-3 9月下旬）

新潟 17℃（-2 9月下旬）

東京 17℃（-3 平年並み）

長野 14℃（-4 9月下旬）

名古屋 18℃（-2 平年並み）

大阪 20℃（-2 9月下旬）

広島 19℃（±0 9月下旬）

高知 19℃（±0 9月下旬）

福岡 20℃（-1 9月下旬）

鹿児島 20℃（-2 平年並み）

那覇 26℃（-2 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 24℃（+2 9月上旬）

仙台 27℃（+6 9月上旬）

新潟 26℃（+3 9月中旬）

東京 28℃（+4 9月中旬）

長野 24℃（-1 9月下旬）

名古屋 30℃（+3 9月中旬）

大阪 29℃（+1 9月中旬）

広島 29℃（±0 9月中旬）

高知 29℃（-1 9月中旬）

福岡 29℃（±0 9月中旬）

鹿児島 30℃（+1 9月中旬）

那覇 33℃（±0 真夏並み）

【週間予報】

3日（金）から5日（日）は九州や四国で雨が降りますが、北日本や東日本は晴れ間が出て、行楽日和となる所が多いでしょう。日中は半袖でも過ごせるほど、過ごしやすい見込みです。ただ、内陸部や山沿いでは朝晩は、ひんやりしますので、羽織るものがあると安心です。6日（月）は北日本を低気圧がするため、雨の降る所が多く、一時的な激しい雷雨にご注意下さい。来週も25℃以上の夏日になる所が多く、秋の深まりは、ゆっくりとなりそうです。