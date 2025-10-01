俳優の滝川英治（46）が1日までに自身のブログを更新。脊髄損傷の重傷を負った事故から8年が経過し、現状を明かした。

「早いもので、2017年に事故に遭って車いす生活になって今月9月15日で8年が経ちました」と報告。「本当にブログを書くのも、X投稿するのも久しぶりで、ブログを遡ってみたら1年半振りでした」と投稿が1年ぶりだったとしつつ「僕は、めちゃくちゃ元気にしてます！ただ、2年程前から集中的な治療に、リハビリ等で長く入院していたり、ビジネス面でもアートディレクト、デザイン開発、キャラクター制作等の着手…様々な環境の変化がありました。そうこうしていると、自分と向き合う時間が多くなり、SNS更新も滞ってしまいました。申し訳ありません」と謝罪した。

「もちろん俳優、タレント業も続けていますが、中々今までのような内容でのお仕事は難しいのが現実ではあります。その中で今でも事務所と相談しつつ、今後も講演会や取材、イベント等は積極的に行い、いつか皆さんの前に戻れる日を目標としてることも変わりはありません。（あ、あとまだ大河俳優も諦めてないですよ笑）」とつづった。

テレビで取り上げられ、反響があったことを明かしつつ、「アーティストのGACKTさんからの絶妙なタイミングで送られてくるLINE」も今回の投稿のきっかけの1つだと告白。「8年前に怪我をして、1か月生死を彷徨い、初めてスマホを開いた時に1000件を超えるLINEがきていましたが、その中で一番最初に送られてきたのがGACKTさんでした。『おい、ニュース見たぞ。大丈夫なのか？』以来毎年のように連絡を頂きます。先日も、自分が下を向いてしまいそうなタイミングで、『おい、えいじ。元気か？諦めてないか？』基本的にいつもこの一文。いやぁー、でも、なんだろう、絶妙なタイミングで送られてくるんです。監視カメラつけてるんじゃないかってキョロキョロしちゃいます笑」としつつ「GACKTさんとは事故に遭う以前から一緒にトレーニングをさせて頂いて、とにかくストイックで、自らを追い込んでいく姿勢に憧れていました。離れていても、そんな大先輩を、思い出すだけで、僕もメラメラと奮い立つことができるんです。ケツを思いっきり蹴飛ばされてる感覚です笑」と記した。

日々、役者仲間の活躍に背中を押されているといい、「僕は、今もリハビリを続けながら、微かに感覚が戻ってきたり、動かなかった部位が動くようになったり、できなかったことが僅かにできるようになってきています。漫画のような奇跡を実感している一方で、まだまだ思うようにいかないことも多くあります」と説明。「常に、体の痛みや痺れがあります。動かしづらい部位の筋肉量は減ってきて、体の骨格の変化など、目に見える変化に一喜一憂しながらも、着実に前に進んでいます」とした。

それでも「身体面や環境の変化に伴い、ストレスが溜まることもありますが、今一度、8年前に怪我をした直後の気持ち『這い上がってやる精神！』を思い出して自分の言葉で伝えていきます。皆さんの力を少しばかり分けてもらいながら、楽しんでいきます！一緒に前を向いて生きましょう！」とつづった。

アニメ原作の舞台、ドラマなどに出演し、“2・5次元俳優”として人気を博したが、17年にドラマ「弱虫ペダル Season2」の撮影中の事故で転倒し、脊髄を損傷。現在は車いす生活で懸命なリハビリを続けている。

フリーアナウンサーの滝川クリステルは従兄弟にあたる。2021年に行われた東京パラリンピック開会式に出演したことでも話題となった。