【10月1日 あすの天気】広く青空広がり30℃近くになるところも 北日本は局地的な雷雨 土砂災害など警戒
木曜日は広い範囲で晴れて、西日本や東日本は30℃くらいまで気温の上がる所がありそうです。一日の気温の変化に注意が必要です。大雨となっている北海道の胆振地方では、水曜日の夜にかけても発達した雨雲がかかるおそれがあります。
水曜日は上空の寒気や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定になっていて、特に北海道の胆振地方では記録的な大雨となっています。夜にかけても胆振地方には活発な雨雲がかかり、さらに雨量が多くなるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、東北や北陸も木曜日の明け方から朝にかけて、局地的に激しい雨や雷雨となる所がある見込みです。
＜24時間予想降水量（多い所）＞
1日18時から2日18時まで
北海道地方 120ミリ
東北地方 80ミリ
関東甲信地方 50ミリ
北陸地方 60ミリ
日中は高気圧に覆われて青空の広がる所が多くなりそうです。ただ、北海道や東北は午後も局地的に激しい雨や雷雨となる所がある見込みです。朝は涼しい所も日中は西日本や東日本で28〜30℃くらいまで気温が上がる所が多くなるため、一日の気温の変化に注意が必要です。
【あすの各地の予想最高気温】
札幌 ：24℃ 釧路：19℃
青森 ：26℃ 盛岡：25℃
仙台 ：27℃ 新潟：26℃
長野 ：24℃ 金沢：27℃
名古屋：30℃ 東京：28℃
大阪 ：29℃ 岡山：28℃
広島 ：29℃ 松江：26℃
高知 ：29℃ 福岡：29℃
鹿児島：30℃ 那覇：33℃
金曜日は九州や四国で雨が降り出し、土曜日にかけて雨量が多くなる所がありそうです。