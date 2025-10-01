元KAT−TUN中丸雄一（42）が1日、TOKYO MX「5時に夢中！」の新たな水曜レギュラーとして出演することが、この日の番組内で発表された。

中丸はこの日の放送で初登場した。スタジオに呼び込まれると、「失礼します〜」と頭を下げながら登場。MCの垣花正は「出た！うそでしょ？やば！」と声を張り上げ、アーティスト松田ゆう姫も「中丸雄一！？」と呼び捨てで驚きを口にした。爆笑に包まれるスタジオに、中丸は「こんなにスタッフさんバカ笑いするんですか？」と目を丸くしていた。

中丸は昨年8月、週刊文春に女子大生との密会を報じられ、活動を自粛した。今年1月3日に活動再開を発表。6月24日に放送された日本テレビ「人生で1番長かった日」にVTR出演し、地上波番組に復帰した。しかし、テレビ朝日系「家事ヤロウ！！！」など、レギュラー番組への復帰はかなわぬままで、番組も9月末で終了した。中丸にとっては活動再開以来、初めての地上波レギュラー番組復帰となった。

「5時に夢中！」といえば、“いろいろな事情”で地上波番組に出にくくなったタレントを、金曜日のゲストコーナーなどに積極登用してきた。過去には「FUJIWARA」藤本敏史、「アンジャッシュ」渡部建、「TKO」の2人らを起用したこともある。タレント再生工場、地上波本格復帰への足がかり的な役割も担ってきた。今回はゲストではなく、レギュラーとしての起用で、道なき道を進んできた番組にとっても大きな挑戦となる。

金曜レギュラーの歌手・中尾ミエも、中丸の問題発覚後、「いつでもウェルカムですよ」と出演を期待していた。1年たって、中尾のラブコールが実ったことになる。