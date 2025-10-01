阪神は１日、森木大智投手（２２）と来季の契約を結ばないことを発表。２０２１年の高卒ドラフト１位右腕は入団４年の短さで、タテジマと別れを告げることになった。

ルーキーイヤーの２２年には一軍初昇格を果たし、８月２８日の中日戦（バンテリン）で６回３失点と好投。最速１５５キロの直球を中心にしつつ、多彩な変化球も操るスケールの大きな投球は多くのファンを魅了した。

その将来を嘱望する声も多かったが、その後は一軍と縁がないまま。成績不振も響き、昨オフからは育成契約。無念の戦力外通告を「結果が出せなかったことが一番。多くの選手、指導者の方に支えていただき、学びしかない４年間だった」と冷静に受けとめた。

「プロ１年目は怖いもの知らずでバッターと勝負できたのですが、そこからいろいろなことが見え始めて、矢印が自分の方向に向いてしまった」と率直に吐露した森木はまだ２２歳。「現役はまだまだ続けたい。自分の中で消化しきれていない目標があるので、前を向いて頑張りたい」と現役続行を希望した。

阪神はこの日、川原陸投手（２４）、佐藤蓮投手（２７）、渡辺諒内野手（３０）、野口恭佑外野手（２５）。育成の鈴木勇斗投手（２５）、ホセ・ベタンセス投手（２６）ら計６選手にも戦力外を通告した。