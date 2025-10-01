石破茂首相が１日、都内で「第３８回日本メガネベストドレッサー賞２０２５」授賞式に出席した。

石破首相は政界部門で同賞を獲得。「威風堂々」が流れ、厳かな雰囲気のなか登場した。副賞として贈られたメガネのフレームを１つ１つ試しかけし、満面の笑みを浮かべた。

スピーチでは「国会議員４０年やってきて表彰状をあげることはあるけど、もらったことはない。『人生、たまにはいいことがあるもんだな』と思ったところであります」と”初受賞”を喜んだ。視力は１．０で、日常生活にメガネ着用の必要はないが「３回目の自民党総裁選の時に、少し顔が優しく見えるように工夫したらどうかという人がいて、メガネをかけたら表情が柔らかくなると言われて。テレビ、写真に写る時の怖さを減らすためというのが、本当のところであります」と明かした。

めがねの日である同日にちなみ、１９８８年から開催している。この日は、石破首相のほか、経済界部門で成田悠輔氏（経済学者）、芸能界部門で木村文乃（女優）、ＶＴｕｂｅｒ部門で加賀美ハヤトが受賞。成田氏は「今日は石破総理を辞任するのをお祝いする会とお聞きして…」とジョークを交えてスピーチしていた。