Ｊ１横浜ＦＣは１日、横浜市内で福岡戦（４日・ベススタ）へ向けての調整を一部非公開で行った。練習後に取材に応じた三浦文丈監督は「こういうやり方をしてくるんだろうな、とイメージは何となく出来ているし、それに対する準備と点を取るための術も何となく出来ている」と見据えた。

前節の１９位・湘南との対戦は１―０で勝利。前半３２分に新潟医療福祉大に在学中のＤＦ細井響が豪快なゴールを決めると、そのまま逃げ切った。Ｊ１残留を争う相手への勝利に「絶対に負けない、絶対に勝つんだという思いがあった。まずはそこが素晴らしかった。粘り強くやっていたらやられない、勝ちきれるという自信が出てきたし、ポジティブな要素がいっぱいあった」と振り返った。

９月２０日の２０位・新潟戦（１〇０）でもホームで勝利。“裏天王山”を確実にものにし、着実に勝ち点を積み重ねている。ルヴァン杯準々決勝で神戸を撃破して以降、リーグ戦で４戦無敗。守備も３試合連続で無失点を記録している。この日の時点でＪ２降格圏の１８位に沈んでいるが、残留圏内の１７位横浜ＦＭとの勝ち点差は無し。クラブ初の自力でのＪ１残留へ、残り６試合の戦いがより重要になる。

三浦監督は、ここ最近の試合のクロージングに手応えを示した上で「結果がちょっとずつ出ると、やったら勝ち点３が取れるんだ、（失点）ゼロで終われるんだと思い、それが自信になってうまくいく。今はそのいいサイクルになっている。あとはもうちょっと微調整しながら（選手の）背中を押したら、あとは選手がやってくれるかなという状況まで来ています」と言葉に力を込めた。