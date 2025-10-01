甘く香り高いリキュールの魅力！哀愁とアフターディナーを味わおう【THE カクテルバイブル500】

リキュール【哀愁～ペイソス～（Pathos）】

秋の夕暮れに味わいたい一杯

フランボワーズの芳醇な香りがとても優しく、ホッとする味わい。アルコール度数も控えめで、柑橘系のジュースも相まってとても飲みやすい。秋の夕暮れを思わせる彩りが美しい一杯は、もの思いに耽りたいひとときに。

レシピ

フランボワーズリキュール：20ml

アプリコットリキュール：10ml

ドライジン：10ml

オレンジジュース：10ml

レモンジュース：10ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

「しんみりとした」「もの悲しい感情」を意味するネーミングと色合いはぴったりだが、飲めばおいしさに悲しさも吹き飛んでしまうかも?

リキュール【アフターディナー（After Dinner）】

食後に楽しむ甘く香り高い一杯

その名の通り、ディナーのあとに楽しむのにぴったりの一杯。芳醇なアプリコットリキュールとオレンジキュラソーを使い、甘く香り高い味わいに仕上がっている。このカクテルで、食後のひとときをゆったりと過ごしたい。

レシピ

アプリコットリキュール：30ml

オレンジキュラソー：20ml

ライムジュース：10ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

食後の一杯を楽しむカクテル全般を「アフターディナーカクテル」と呼ぶため、区別しておきたい。

リキュール（Liqueur）とは

蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。

