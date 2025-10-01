通貨オプション　ボラティリティー　１週間への需要が鈍る　ドル円９．８％付近

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.83　6.78　8.18　6.29
1MO　9.59　6.82　7.69　6.55
3MO　9.35　6.82　7.64　7.21
6MO　9.39　6.95　8.08　7.47
9MO　9.42　7.05　8.36　7.69
1YR　9.46　7.14　8.58　7.86

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.49　7.38　6.77
1MO　8.19　8.03　6.90
3MO　8.58　8.39　7.11
6MO　8.96　8.79　7.38
9MO　9.27　9.08　7.56
1YR　9.47　9.31　7.70
東京時間17:06現在　参考値

　ロンドン序盤、各通貨で１週間ボラティリティーの上昇が一服している。大きなイベントリスクとみられている金曜日の米雇用統計について、米一部政府機関閉鎖の影響でその発表が延期される見込みが出てきていることが背景。