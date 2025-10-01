通貨オプション ボラティリティー １週間への需要が鈍る ドル円９．８％付近 通貨オプション ボラティリティー １週間への需要が鈍る ドル円９．８％付近

通貨オプション ボラティリティー １週間への需要が鈍る ドル円９．８％付近



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 9.83 6.78 8.18 6.29

1MO 9.59 6.82 7.69 6.55

3MO 9.35 6.82 7.64 7.21

6MO 9.39 6.95 8.08 7.47

9MO 9.42 7.05 8.36 7.69

1YR 9.46 7.14 8.58 7.86





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 8.49 7.38 6.77

1MO 8.19 8.03 6.90

3MO 8.58 8.39 7.11

6MO 8.96 8.79 7.38

9MO 9.27 9.08 7.56

1YR 9.47 9.31 7.70

東京時間17:06現在 参考値



ロンドン序盤、各通貨で１週間ボラティリティーの上昇が一服している。大きなイベントリスクとみられている金曜日の米雇用統計について、米一部政府機関閉鎖の影響でその発表が延期される見込みが出てきていることが背景。

