超特急のリョウガとユーキが1日、都内でゲーミングPCの新ブランド「FREXAR」発表会に出席した。

ゲーム配信も行うゲーム好き。ユーキは「Apex Legends」をやりこんでおり、「基本的に一筋。長い間、僕の中でそれを超える作品が出てこない」と愛を熱弁。リョウガも「何回か一緒にやった。がちすぎて、僕の方が弱くて先に倒れると普通に空気が悪くなる。一緒に出来ないくらいガチ」と証言した。

「Apex」はHey！Say！JUMPの山田涼介が「LEO」としてゲーム配信を行っており、プロゲームチーム「Crazy Raccoon」にも所属している。ユーキは「（山田と）共演したことがある、うちのメンバーのハルとランクを回しているので、いつかLEO様と一緒にプレーできるぐらい腕を磨いていきたい」と目標に掲げた。

製品を用いて、ゲーム「ストリートファイター6」で対戦。リョウガは「ボコボコにします」と笑顔で宣言し、その言葉どおり勝利した。「圧倒的でしたよね。モニターを見ながらやっていたのか素敵な本体を見ていたのか…。勝ってました？」と余裕で勝ったとアピール。ユーキは「ちゃんと強かったです」とたたえた。