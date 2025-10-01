ÂÀÅÄ¸÷¡¡ÏÃÂê¤Î¿ÍÊª¤Î¥Í¥¿¤¬¡ÖÂç¤·¤Æ¥¦¥±¤º¡×¤È·âÄÀ¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤è¤¦¤Ë¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ö¤½¤ó¤Ê³°¤·¤¿¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬30Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÂÀÅÄ¾åÅÄ¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÏÃÂê¤Î¿ÍÊª¤Î»þ»ö¥Í¥¿¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤ËÎ×¤à¤â¡¢¡Ö¥¦¥±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·âÄÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«ºÇ¶á¡£²¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¶á¶·¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖºòÆü¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÂç¤·¤Æ¥¦¥±¤â¤»¤º¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤¹¤è¤º¤Ã¤È¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¥Í¥¿¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ä¤«¤á¤º¤Ë¡£¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÎÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î¥Í¥¿¤¬¥¦¥±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶òÃÔ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤è¤¦¤Ë¾åÅÄ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥Í¥¿³°¤¹¤Î¤Ï¤Í¡×¤Èµ¤¸¯¤¦¤È¡Ö¤½¤¦¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¤À¤«¤é¡£¤º¤Ã¤ÈÄ«¤«¤éºòÆü¤Î¤¢¤½¤³¤Ï¤¢¤¢¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡ÄËÜÅö¤Ë¡Ä¡×¤È´é¤òÊ¤¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¡£¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë³°¤·¤¿¤Î¡©À¨¤¤¤Ê¡¢¤¨¤é¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¡×¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Î·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤Ë»¾¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£