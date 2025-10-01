お得に体験！ダンディハウス「40年目記念キャンペーン」

ミス・パリ・グループが展開する男性向けエステブランド「ダンディハウス」は、2025年10月1日より40年目記念キャンペーンを全国の店舗で実施します。

男性専用エステティックサロンのパイオニアとして、長年高品質なサービスを追求してきた「ダンディハウス」をお得に体験できるチャンスです！

ダンディハウス「40年目記念キャンペーン」

キャンペーン期間：2025年10月1日〜2026年1月31日

開催場所：全国のダンディハウス

2025年10月1日に40年目を迎えた「ダンディハウス」

イメージモデルに木村拓哉さんを起用し、「もっと理想へ」というキャッチコピーのもと、理想を追求する男性を応援しています。

今回、40年目という節目を記念して、お得なキャンペーンが期間限定で開催されます。

キャンペーン内容

キャンペーン期間中、初めて「ダンディハウス」を利用する20才以上の方限定で、初回体験価格が割引になるほか、入会金が無料になります。

初回体験価格

・痩身：通常5,500円(税込み) → 4,400円(税込み)

・美顔：通常8,800円(税込み) → 7,700円(税込み)

※お一人様1コースのみ

入会金無料

・入会金：通常33,000円(税込み) → 無料

※他キャンペーン、割引チケットとの併用は不可

大学などとの共同研究で効果検証された独自の痩身システムや、効果を重視した多彩なメニューが魅力です。

この機会に「美」「健康」「癒し」を最高の形で実現する高品質のサービスと技術を体感できます。

全国のダンディハウスにて開催される、「40年目記念キャンペーン」の紹介でした。

