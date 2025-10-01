阪神電鉄は、阪神タイガースの「JERA セントラル・リーグ 2025」優勝を記念し、武庫川線で活躍する「トラッキー号」と「タイガース号」を連結した夢の4両編成を、3日間限定で阪神本線・神戸高速線にて特別運行します。普段は武庫川線でしか見られない「トラッキー号」が、大阪梅田駅〜高速神戸駅間を各駅停車（普通電車）として走行する、鉄道ファン・トラッキーファン必見の貴重な機会で、この夢の共演を見逃す手はありません！

武庫川の主役が夢のタッグ！トラッキー、本線へ行くってよ！

今回の特別運行は、阪神タイガースの2025年リーグ優勝を記念したものです。その主役に抜擢されたのが、武庫川線で活躍する「タイガース号」（2両）と「トラッキー号」（2両）を連結した4両1編成です

車両の内外装に阪神タイガースや阪神甲子園球場などをテーマにしたデザインが施された特別車両で、トラッキーファンなら一度は見てみたいはず。

トラッキーは神戸・タイガース号は梅田へ！運行情報をチェック

ファンにとって重要なのが、どちらの車両がどちら側に来るかという点。今回の運行では、高速神戸側に「トラッキー号」が、大阪梅田側に「タイガース号」が連結されます。「トラッキー号」の勇姿を写真に収めたい方は、神戸方面のホーム端が狙い目です。

この特別編成が本線を走るのは、2025年10月3日(金)〜10月5日(日)の3日間限定。運行区間は本線・神戸高速線の大阪梅田駅〜高速神戸駅間で、全て各駅に停車する普通電車として運行されます。

ファン全員集合！でも、これだけは守って！

阪神電気鉄道では、利用者が安全に楽しめるよう、撮影や観覧の際のマナーについて協力を呼びかけています。

・列車の安全な運行のため、フラッシュを使った撮影や、運行の妨げになるような行為は絶対にやめましょう。

・撮影の際はホーム上の黄色い線の内側を守り、駅構内での脚立や三脚などの使用は控えてください。

・ホームドアに寄りかかったり、手やカメラを外側に出す行為も危険です。周囲に十分配慮し、譲り合ってマナーを守りましょう。

※安全が保たれないと判断された場合は、運行が急遽取りやめになることもあります。

トラッキー号・タイガース号 本線運行 概要

阪神タイガースの2025年JERA セントラル・リーグ優勝を記念して運行されるこの特別列車は、武庫川線で活躍する「タイガース号」（2両編成）と「トラッキー号」（2両編成）を連結した4両1編成。

運行期間は2025年10月3日(金)〜10月5日(日)の3日間で、本線・神戸高速線の大阪梅田駅〜高速神戸駅間を普通電車として走行します。

編成は、大阪梅田側に「タイガース号」、高速神戸側に「トラッキー号」が連結される形となります。

トラッキー号・タイガース号の10/3〜5の運転時刻表

10月3日(金) 運行スケジュール

10月4日(土)・10月5日(日) 運行スケジュール

※全て普通電車（各駅停車）です

阪神タイガースの優勝を記念した「トラッキー号」と「タイガース号」の特別運行は、10月3日から5日までの3日間限定の貴重な企画です。普段は武庫川線を走る愛すべきマスコットのラッピング電車が、阪神本線を駆け抜ける姿を見られるのはまさに今だけ。ファンはぜひマナーを守って沿線に足を運び、この夢のタッグに声援を送ってみてはいかがでしょうか。

（画像：阪神電鉄）

