パンプキンクリームスープ付きに！東京ディズニーシー「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」ダッフィー&フレンズ20周年スペシャルメニュー
東京ディズニーシーのレストラン「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、「ダッフィー&フレンズ20周年: カラフルハピネス」をテーマにしたスペシャルセット3種を2025年11月4日から期間限定で販売します。
ダッフィーのお顔をかたどったバターライスがかわいい、20周年をお祝いするのにぴったりなメニューです。
東京ディズニーシー「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」ダッフィー&フレンズ20周年スペシャルメニュー
販売期間：2025年11月4日〜2026年1月7日
販売店舗：東京ディズニーシー／ロストリバーデルタ「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」
※オリジナルランチョンマットとコースターが付きます。
ダッフィーのスペシャルセット (ビーフ)
価格：2,380円
「ダッフィー」のお顔をかたどったバターライスに、ビーフのうまみが溶け込んだブラウンシチューをかけた一皿。
寒い季節にうれしい、パンプキンクリームスープとサラダ、ソフトドリンクがセットになっています。
ダッフィーのスペシャルセット (シーフード)
価格：2,380円
シーフードがごろごろと入ったトマトクリームを、「ダッフィー」形のバターライスにかけたメニュー。
魚介のうまみたっぷりのソースとバターライスの相性が抜群です。
こちらのセットにも、パンプキンクリームスープ、サラダ、ソフトドリンクが付きます。
スペシャルサンドセット
価格：1,980円
ポケットのような形のトルティーヤで、チリビーンズやワカモレ、雑穀サラダなどのたっぷりの具材を包んだサンド。
様々な食感が楽しめる、ヘルシーでボリューム満点の一品です。
パンプキンクリームスープ、サラダ、ソフトドリンクがセットになっています。
20周年をお祝いするオリジナルデザインのランチョンマットとコースターが付いてくるのもうれしいポイント。
ダッフィーたちと一緒に、お祝い気分を盛り上げる食事が楽しめます。
東京ディズニーシー「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」の「ダッフィー&フレンズ20周年」スペシャルメニュー3種の紹介でした。
