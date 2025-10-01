東京ディズニーシーのレストラン「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、「ダッフィー&フレンズ20周年: カラフルハピネス」をテーマにしたスペシャルセット3種を2025年11月4日から期間限定で販売します。

ダッフィーのお顔をかたどったバターライスがかわいい、20周年をお祝いするのにぴったりなメニューです。

東京ディズニーシー「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」ダッフィー&フレンズ20周年スペシャルメニュー

販売期間：2025年11月4日〜2026年1月7日

販売店舗：東京ディズニーシー／ロストリバーデルタ「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」

※オリジナルランチョンマットとコースターが付きます。

ダッフィーのスペシャルセット (ビーフ)

価格：2,380円

「ダッフィー」のお顔をかたどったバターライスに、ビーフのうまみが溶け込んだブラウンシチューをかけた一皿。

寒い季節にうれしい、パンプキンクリームスープとサラダ、ソフトドリンクがセットになっています。

ダッフィーのスペシャルセット (シーフード)

価格：2,380円

シーフードがごろごろと入ったトマトクリームを、「ダッフィー」形のバターライスにかけたメニュー。

魚介のうまみたっぷりのソースとバターライスの相性が抜群です。

こちらのセットにも、パンプキンクリームスープ、サラダ、ソフトドリンクが付きます。

スペシャルサンドセット

価格：1,980円

ポケットのような形のトルティーヤで、チリビーンズやワカモレ、雑穀サラダなどのたっぷりの具材を包んだサンド。

様々な食感が楽しめる、ヘルシーでボリューム満点の一品です。

パンプキンクリームスープ、サラダ、ソフトドリンクがセットになっています。

20周年をお祝いするオリジナルデザインのランチョンマットとコースターが付いてくるのもうれしいポイント。

ダッフィーたちと一緒に、お祝い気分を盛り上げる食事が楽しめます。

東京ディズニーシー「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」の「ダッフィー&フレンズ20周年」スペシャルメニュー3種の紹介でした。

