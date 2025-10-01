愛知県岡崎市の「Hannah-ハナ」では、洋菓子の技術を活かし、バラやキクをかたどった華やかな「花おはぎ」を販売しています。見た目の美しさに加え、いちごやレモンなど素材の工夫も光り、幅広い世代から注目を集めています。

■岡崎のカフェで出会える“花のおはぎ”





岡崎市の「Hannah-ハナ」で人気を集めるのが、この季節にぴったりの花おはぎ。白あんにいちごパウダーとビーツを加えた自家製いちごあんを、もち米の上にしぼった「いちご（バラ）」（800円）は、まるでバラの花のような華やかさです。

「すごいキレイでびっくり。いちごの香りがさっぱりしてすごくおいしい」



また、白あんにレモンパウダーと紫芋パウダーを合わせ、細かく絞って仕上げた「檸檬×紫芋（キク）」（400円）は、淡い色合いがなんとも上品です。

花おはぎ以外にも、白あんにフランス産マロンペーストを混ぜた「栗」（420円）や、ラム酒に漬けたレーズンとつぶあんを合わせた「ラムレーズン」（400円）。

さらにはこしあんにナッツをまぶしたユニークな「ナッツ」（400円）など、多彩なラインナップが揃います。

「おはぎにナッツが合うって、ビックリしました」

■洋菓子店から転身…おはぎ専門店に





花おはぎを作ろうと思ったきっかけは何だったのでしょうか。

「おはぎのしぼりは洋菓子の技術で、洋菓子出身の私にとっては飛び込みやすかった」



同店は、2025年3月に“おはぎ専門店”としてオープンする前は、地元で親しまれる洋菓子店でした。なぜ洋菓子店からの転身を決めたのでしょうか。

「単純に和菓子が好きだった。洋菓子を作りながらも、京都に和菓子を習いに何度も行っていた。華やかさで言えば練り切りがありますが、敷居が高いイメージがあります。でもおはぎだと手に取りやすくて、ご家族で楽しんでいただけるかなと」



和菓子をもっと気軽に楽しんでもらいたいと、おはぎ専門店を開業したのです。伝統の和菓子に洋菓子の感性を取り入れた華やかな“花おはぎ”は、多くの人を魅了しています。



2025年9月19日放送