鹿島FW鈴木優磨の“ゴール裏通過”違反ショートコーナーにJFA審判委「気づいていなかった」本来は警告&間接FK
日本サッカー協会(JFA)審判委員会は1日、都内でメディア向けのレフェリーブリーフィングを開催した。佐藤隆治JFA審判マネジャーはJ1第29節の鹿島アントラーズ対湘南ベルマーレで両チームの選手がゴール裏を回ってボールを受ける、または受けようとした事象があったことを紹介。ボールを受けた鹿島FW鈴木優磨にはイエローカードを提示すべきだったことを認めた。
9月13日に行われたこの試合では後半9分、鹿島が左からのCKを獲得した。鈴木優はファーサイド側ゴール横で水を飲むと、ゴール裏を通ってニアサイドに移動。そのままショートコーナーでボールを受け、鹿島はその流れからゴールに迫って今度は右CKを獲得した。鹿島はこの右CKで得点し、結果的に鈴木優の行為がゴールに繋がるプレーになった。
湘南ベンチは失点後、一つ前のCKで鈴木優がゴール裏を通ったことに猛抗議。スタッフ3人がハーフウェーライン付近まで飛び出してうち1人がイエローカードを示され、さらにFW鈴木章斗も異議で警告された。
実際、鈴木優がマークを掻い潜るためにゴール裏を回ってボールを受けた行為は「競技規則で認められていない行為」と佐藤氏。飲水のためにピッチから出ることは問題ないが、ゴール裏を回った時点で笛を吹いて注意すべきだったとした。CKが再開されてしまった場合は止める必要はないが、ボールを受けた時点で反スポーツ的行為に相当する。鈴木優にイエローカードを提示して湘南の間接フリーキックで再開しなければいけなかった。
佐藤氏によればピッチ上の4人の審判員全員が「気づいていなかった」という。珍しい事象とはいえ「じゃあしょうがないよねとはならない」と語気を強め、湘南スタッフや選手の行為は異議に該当するが「その原因を考えたときに我々も直すべきところがある」と反省した。鈴木優がボールを受けたプレーで得点が生まれていた場合はVARが介入できたが、次のCKで得点していたためVARは介入できなかった。
なお湘南は後半22分の右CKで、鈴木章が鈴木優と同じようにファーサイドからゴール裏を回ってニアサイドへ移ろうとしたが、ここでは主審に見つかって注意を受けていた。佐藤氏は「バランスを取るためにこれを許すことはない」として適切な対応だったことを示しつつ、「その前のシーンがやっぱり尾を引いているという意味では、きちんと一個ずつやることが大切」と総括した。
(取材・文 加藤直岐)
