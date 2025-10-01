9月28日、木下優樹菜がTikTokを更新し、そこに彼女の長女・莉々菜が登場した。

「2007年に発売された、木下さん、スザンヌさん、里田まいさんの3人で結成されたユニット・Paboのデビュー曲『恋のヘキサゴン』に合わせて、母娘でダンスを披露する動画でした。2人そろってサングラスをかけた姿で登場し、《ママと一緒に恋のヘキサゴンやった》とのコメントも添えられていました」（芸能記者）

今回の莉々菜の登場について、Xでは《希空ちゃんみたいに親子で発信するのかな?》と、辻希美と杉浦太陽の長女・希空（のあ）と重ね合わせる指摘も見られた。

「サングラス姿で登場したところといい、たしかに希空さんと似たようなところは見受けられました。希空さんは、17歳の誕生日に芸能事務所への所属を発表し、YouTubeやInstagramのアカウントを開設しました。

それまでの間は、両親のSNSに登場する際にはサングラスやスタンプで顔を隠しており、TikTokアカウントも2024年9月に開設していましたが、正式発表まで素顔を明かすことはありませんでした。今回の莉々菜さんはこのときのサングラス姿を連想させるため、芸能界入りをささやかれたのでは。莉々菜さんはまだ13歳。学業との兼ね合いもあるでしょうから、本格的に芸能活動をするにしても数年後と思われます」（同前）

しかしXでは、芸能界入りに“待った”をかける反応も出ている。

《二番煎じ狙ってる》

《辻ちゃん所と同じようなことにはならないと思う》

《芸能界デビューは辞めた方が良い》

芸能ジャーナリストが語る。

「2019年、木下さんの姉が働いていたタピオカ店をめぐるトラブルの際、オーナーへ『事務所総出でやりますね』といった強い口調のDMを送ったことが明らかになり、批判が集中しました。芸能活動を休止し、翌2020年には事務所との契約が解除され、木下さんは実質的に芸能界を退きました。さらに私生活では、2010年にお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんと結婚しましたが、2019年に離婚を発表しています。木下さんの世間での印象は、回復したとはいえません」

一方、希空のイメージは両親ともに好感度を得ている。

「希空さんは2007年に杉浦家の長女として誕生しました。その後、弟が3人、妹が1人誕生しています。弟や妹をかわいがる姿はSNSなどでもたびたび紹介され、“優しいお姉ちゃん”として親しまれています。要するに、かなりの“下準備”ができていたというわけです」（同前）

希空のYouTube登録者数は68.6万人、Instagramフォロワー数は115万人（2025年9月30日時点）。2世タレントでありながら、家族の仲のよさも相まって、世間から好感を持って受け入れられている。

「莉々菜さんは母親譲りのスタイルを持ち合わせており、デビューすれば話題性は十分です。しかし希空さんのように、“家族の一員”としてデビューするよりも、単独で活動したほうがいいかもしれません」

新たな2世タレントが登場するのか、今後の動向に注目が集まりそうだ。