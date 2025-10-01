ピアニスト 角野隼斗、北川景子主演映画『ナイトフラワー』EDテーマ「Spring Lullaby」を書き下ろし

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ニューヨークを拠点に、世界中の舞台でクラシックのソリストとして活躍し、ポピュラーやジャズ等の横断的な音楽活動でも人気を博しているピアニスト、角野隼斗の新曲「Spring Lullaby」が、11月28日公開の映画『ナイトフラワー』（監督：内田英治）のエンディングテーマに決定した。10月29日発売のオリジナルサウンドトラックに収録される。

内田英治監督と2度目のタッグ

第44回日本アカデミー賞にて全9冠を獲得した『ミッドナイトスワン』の名匠・内田監督が角野隼斗とタッグを組むのは前作『サイレントラブ』（2024年）以来、2作目。

映画『ナイトフラワー』は昼はパート、夜はスナックで働きながらふたりの子供を育てる母親がドラッグの売人になる姿を描いたヒューマンサスペンス。

北川景子を主演に迎え、共演には注目の実力派俳優・森田望智、Snow Manの佐久間大介、そして本作で俳優デビューを飾るSUPER BEAVERのボーカル・渋谷龍太。さらに、渋川清彦、池内博之、田中麗奈、光石研ら、個性的かつ魅力的な布陣が揃う。

映画本編のオリジナルサウンドトラックは、作曲家の小林洋平が担当。東京理科大学で宇宙物理学を学んだ後、大学院時代に奨学金を得てバークリー音楽大学の映画音楽科へ留学。在学中に「Alf Clausen Award」を受賞し、首席で卒業。

帰国後は、映画・ドラマ・報道番組・ゲームなど多様なジャンルで劇伴や編曲、オーケストレーションを手掛けおり、内田監督の作品は、『雨に叫べば』『異動辞令は音楽隊！』『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』連続ドラマW湊かなえ『落日』『マッチング』『誰よりもつよく抱きしめて』『逆火』に次いで8作目となる。

「Spring Lullaby」を使用した映画の予告編も公開。衝撃的な映画の結末を予感させる一編となっている。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

小林洋平

『映画『ナイトフラワー」オリジナル・サウンドトラック』

