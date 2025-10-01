オプトエレ、今期経常を一転赤字に下方修正

オプトエレクトロニクス <6664> [東証Ｓ] が10月1日大引け後(17:30)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結経常損益は2億8500万円の赤字(前年同期は2億7600万円の赤字)に赤字幅が拡大した。

併せて、通期の同損益を従来予想の3800万円の黒字→3億5700万円の赤字(前期は6億1400万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結経常損益も従来予想の5600万円の黒字→3億3900万円の赤字(前年同期は3億2900万円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(3Q)の連結経常損益は2億6700万円の赤字(前年同期は900万円の黒字)に転落したが、売上営業損益率は前年同期の-7.4％→-4.5％に改善した。



株探ニュース

