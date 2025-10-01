　10月1日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは234銘柄。東証終値比で上昇は87銘柄、下落は128銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は44銘柄。うち値上がりが8銘柄、値下がりは32銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は300円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7595>　アルゴグラフ　　　 1500　 +262（ +21.2%）
2位 <3628>　データＨＲ　　　　680.2　+73.2（ +12.1%）
3位 <4446>　リンクユーＧ　　　　756　　+57（　+8.2%）
4位 <7527>　システムソフ　　　 82.2　 +5.2（　+6.8%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.6　 +0.6（　+6.7%）
6位 <212A>　ＦＥＡＳＹ　　　　 3620　 +225（　+6.6%）
7位 <6083>　ＥＲＩＨＤ　　　　 3655　 +195（　+5.6%）
8位 <3185>　夢展望　　　　　　　209　　 +9（　+4.5%）
9位 <1542>　純銀信託　　　　　22980　 +975（　+4.4%）
10位 <6875>　メガチップス　　　 7910　 +330（　+4.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2629>　ｉＦＥＧＢＡ　　　 4950　-2855（ -36.6%）
2位 <219A>　ハートシード　　　 1670　 -380（ -18.5%）
3位 <8202>　ラオックス　　　　　160　　 -8（　-4.8%）
4位 <6652>　ＩＤＥＣ　　　　　 2218　 -100（　-4.3%）
5位 <3607>　クラウディア　　　　350　　-15（　-4.1%）
6位 <2628>　ｉＦＥ科創板　　　 3050　 -130（　-4.1%）
7位 <4891>　ティムス　　　　　　145　　 -6（　-4.0%）
8位 <334A>　ＶＰＪ　　　　　　 1810　　-68（　-3.6%）
9位 <2743>　ピクセル　　　　　160.8　 -5.2（　-3.1%）
10位 <190A>　コーディア　　　　　125　　 -4（　-3.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5713>　住友鉱　　　　　 4724.6　+34.6（　+0.7%）
2位 <5803>　フジクラ　　　　　14330　　+35（　+0.2%）
3位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2723　 +5.0（　+0.2%）
4位 <9104>　商船三井　　　　　 4406　　 +5（　+0.1%）
5位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　 2337.5　 +2.0（　+0.1%）
6位 <6981>　村田製　　　　　　 2740　 +2.0（　+0.1%）
7位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 4048　　 +1（　+0.0%）
8位 <5802>　住友電　　　　　　 4130　　 +1（　+0.0%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7201>　日産自　　　　　　350.5　 -4.7（　-1.3%）
2位 <5706>　三井金属　　　　　11490　 -140（　-1.2%）
3位 <6920>　レーザーテク　　　19600　 -220（　-1.1%）
4位 <4061>　デンカ　　　　　　 2230　-20.0（　-0.9%）
5位 <7261>　マツダ　　　　　 1050.1　 -7.9（　-0.7%）
6位 <8766>　東京海上　　　　 6100.1　-40.9（　-0.7%）
7位 <8058>　三菱商　　　　　 3442.1　-22.9（　-0.7%）
8位 <4063>　信越化　　　　　 4805.7　-31.3（　-0.6%）
9位 <6857>　アドテスト　　　　14585　　-90（　-0.6%）
10位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　　837　 -5.0（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

