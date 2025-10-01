10月1日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは234銘柄。東証終値比で上昇は87銘柄、下落は128銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は44銘柄。うち値上がりが8銘柄、値下がりは32銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は300円安と大幅安に売られている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <7595> アルゴグラフ 1500 +262（ +21.2%）

2位 <3628> データＨＲ 680.2 +73.2（ +12.1%）

3位 <4446> リンクユーＧ 756 +57（ +8.2%）

4位 <7527> システムソフ 82.2 +5.2（ +6.8%）

5位 <8918> ランド 9.6 +0.6（ +6.7%）

6位 <212A> ＦＥＡＳＹ 3620 +225（ +6.6%）

7位 <6083> ＥＲＩＨＤ 3655 +195（ +5.6%）

8位 <3185> 夢展望 209 +9（ +4.5%）

9位 <1542> 純銀信託 22980 +975（ +4.4%）

10位 <6875> メガチップス 7910 +330（ +4.4%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <2629> ｉＦＥＧＢＡ 4950 -2855（ -36.6%）

2位 <219A> ハートシード 1670 -380（ -18.5%）

3位 <8202> ラオックス 160 -8（ -4.8%）

4位 <6652> ＩＤＥＣ 2218 -100（ -4.3%）

5位 <3607> クラウディア 350 -15（ -4.1%）

6位 <2628> ｉＦＥ科創板 3050 -130（ -4.1%）

7位 <4891> ティムス 145 -6（ -4.0%）

8位 <334A> ＶＰＪ 1810 -68（ -3.6%）

9位 <2743> ピクセル 160.8 -5.2（ -3.1%）

10位 <190A> コーディア 125 -4（ -3.1%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <5713> 住友鉱 4724.6 +34.6（ +0.7%）

2位 <5803> フジクラ 14330 +35（ +0.2%）

3位 <9843> ニトリＨＤ 2723 +5.0（ +0.2%）

4位 <9104> 商船三井 4406 +5（ +0.1%）

5位 <9433> ＫＤＤＩ 2337.5 +2.0（ +0.1%）

6位 <6981> 村田製 2740 +2.0（ +0.1%）

7位 <8316> 三井住友ＦＧ 4048 +1（ +0.0%）

8位 <5802> 住友電 4130 +1（ +0.0%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <7201> 日産自 350.5 -4.7（ -1.3%）

2位 <5706> 三井金属 11490 -140（ -1.2%）

3位 <6920> レーザーテク 19600 -220（ -1.1%）

4位 <4061> デンカ 2230 -20.0（ -0.9%）

5位 <7261> マツダ 1050.1 -7.9（ -0.7%）

6位 <8766> 東京海上 6100.1 -40.9（ -0.7%）

7位 <8058> 三菱商 3442.1 -22.9（ -0.7%）

8位 <4063> 信越化 4805.7 -31.3（ -0.6%）

9位 <6857> アドテスト 14585 -90（ -0.6%）

10位 <4188> 三菱ケミＧ 837 -5.0（ -0.6%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



