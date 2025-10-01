加藤あい「不評で残ってしまった」食材でスイーツ手作り「工夫がすごい」
【モデルプレス＝2025/10/01】女優の加藤あいが1日、自身のInstagramのストーリーズを更新。余った材料を活用して作った手作りチョコバナナマフィンを公開した。
【写真】加藤あい「不評で残ってしまった」食材でスイーツ手作り
加藤は「黒くなったバナナと不評で残ってしまった米粉パンケーキミックスでチョコバナナマフィン」とコメントし、余った材料を工夫して作った手作りチョコバナナマフィンを披露した。投稿では「ジメジメでパッとしない水曜日頑張っていきましょう」と前向きなメッセージを添えている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「工夫がすごい」「想像以上」「プロみたい」「愛情たっぷり」「参考になる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
