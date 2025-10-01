aespaニンニン、美ウエスト際立つLAショット「スタイル抜群」「オーラすごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/01】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が1日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つ姿を公開し、反響が寄せられている。
ニンニンは「LA things」とつづり、ロサンゼルスでのショットを公開。引き締まったウエストが際立つショート丈トップス姿や、サングラスをかけて買い物を楽しむショットなどを投稿している。
この投稿に、ファンからは「オーラすごい」「セクシー」「スタイル抜群」「神ウエスト」「カッコいい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆ニンニン、美くびれ際立つLAコーデ披露
◆ニンニンの投稿に反響
