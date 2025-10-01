“令和の峰不二子”阿部なつき、美脚スラリミニワンピ姿 ハワイでのピンクコーデに「バービーみたい」
【モデルプレス＝2025/10/01】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが9月30日、自身のInstagramを更新。ハワイ旅行での美しい脚が際立つピンクのワンピーススタイルを公開した。
【写真】“令和の峰不二子”と話題の美女、美脚スラリミニワンピ姿
阿部は「Pink in Hawaii」「Matching dress with The Royal Hawaiian giving me Barbie vibes」とコメントし、ハワイのザ・ロイヤル・ハワイアンのロビーで美しい脚が際立つピンクのミニワンピース姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「似合う」「スタイル良い」「バービーみたい」などのコメントが寄せられている。
阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し、 「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題となった。（modelpress編集部）
◆阿部なつき、美脚際立つハワイピンクコーデ披露
◆阿部なつき「ラブメイト」で一躍話題に
