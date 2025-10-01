日本時間1日、ポストシーズン初戦のワイルドカードシリーズ第1戦が開幕。2戦先勝の地区シリーズ進出へ向け、各地で4試合が行われました。

ナ・リーグ西地区優勝を果たしたドジャースはレッズと対戦。初回、大谷翔平選手がチームを勢いづける先頭打者ホームランで先制すると、3回には2者連続アーチ。大谷選手は6回にも特大2ランを放つなど、チーム全体で5本のホームランを記録。10-5で第1戦を勝利で飾りました。

ナ・リーグ中地区2位のカブスはパドレスと対戦。1点の先制を許すも、5回に鈴木誠也選手が5試合連続となるホームランで同点に追いつきます。さらに次打者のカーソン・ケリー選手もホームランで逆転に成功し、3-1で白星スタートとなりました。

ア・リーグ東地区3位のレッドソックスは同地区2位のヤンキースと対戦。2回に先制ソロホームランを許しますが、7回に代打で打席に入った吉田正尚選手の逆転2点タイムリー。9回には先頭から3者連続ヒットで満塁のピンチを招きますが、後続をおさえ、逆転を許さず。3-1で地区シリーズ進出へ王手をかけました。

ア・リーグ中地区2位のタイガースは優勝を献上したガーディアンズと対戦。レギュラーシーズン7月には最大「15.5ゲーム差」をつけたものの、ガーディアンズの驚異的な追い上げにより、地区優勝を逃したタイガース。

因縁の一戦は初回にタイガースがタイムリーで先制するも、4回に同点に追いつかれます。しかし7回に1アウト1塁3塁でスクイズを成功させ、追加点。2-1で白星を挙げ、地区シリーズへ向け、一歩リードとなっています。

▽ワイルドカードシリーズ第一戦結果ドジャース 10ー5 レッズカブス 3-1 パドレスレッドソックス 3ー1 ヤンキースタイガース 2ー1 ガーディアンズ