北川景子主演『ナイトフラワー』、“愛の物語”に焦点をあてたロング予告解禁 ⾓野隼⽃がエンディングテーマ担当
北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』より、ピアニストの角野隼斗が書き下ろしたエンディングテーマ「Spring Lullaby」を使用したロング予告《究極の愛の物語編》が解禁された。
【動画】『ナイトフラワー』ロング予告＜究極の愛の物語篇＞
『ミッドナイトスワン』（2020）で第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督が原案・脚本・監督を手掛けた本作は、借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、二人の子供の夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていくヒューマン・サスペンス。
主演の北川景子は、ほぼスッピンで顔を崩して大きく笑い、関西弁でまくし立て、泣きじゃくり、夜のネオン街を全力で駆け回るなど、今まで見せたことのない表情で強くたくましい母・永島夏希を熱演。夏希のボディーガードとしてシスターフッドを繰り広げる格闘家・芳井多摩恵を、森田望智が演じる。
共演にはそのほか、Snow Manの佐久間大介、そして本作で俳優デビューを飾る人気バンドSUPER BEAVERのボーカル・渋谷龍太。さらに、渋川清彦、池内博之、田中麗奈、光石研ら、個性豊かな顔ぶれが揃った。
この度、ニューヨークを拠点に、世界中の舞台でクラシックのソリストとして活躍し、ポピュラーやジャズ等の音楽活動でも人気を博しているピアニスト・角野隼斗が書き下ろした本作のエンディングテーマ「Spring Lullaby」を使用したロング予告《究極の愛の物語編》が解禁。
映像は、借金取りに追われて東京に出てきた母親の夏希（北川）が、地球儀を制作するパート先でトラブルを起こすところからはじまる。子どもを馬鹿にされ、我慢ならず暴れ回り、夜はスナック、そしてラブホテルの清掃の仕事を掛け持ちし、心身ともに苦しい生活を送る夏希。
母の事情を知らない子どもたちは、無邪気に「餃子を食べたい！」とわがままを言い、心に余裕のない夏希は「いい加減にしなさい」と、命よりも大事なわが子に辛く当たってしまう。そんな中、孤独を抱える格闘家の多摩恵（森田）と出会い、2人でドラッグの売人を始める。そして稼いだお金で子どもに楽器をプレゼントし、うれしそうにほほえむ。
子どもたちの未来を守るために危険な世界へと踏み出す2人の横で、多摩恵を心配する海（佐久間）。さらに麻薬密売の元締めのサトウ（渋谷）が不気味な脅威をにじませる。そんな日々の中で静かに浮かび上がるのは、登場人物たちがそれぞれに抱く“究極の愛”。角野が紡ぎ出した「Spring Lullaby」の美しい旋律が乗ることでその輪郭がより一層際立ち、心を強く揺さぶる予告に仕上がった。
角野は、幼少期からクラシック音楽を学び、東京大学工学部を卒業後、大学院で人工知能を研究する一方で音楽活動を本格化。2021年の第18回ショパン国際ピアノコンクールではセミファイナリストとして注目を集め、2024年に日本武道館で開催された「角野隼斗 ピアノ・リサイタル at 日本武道館」は、単独ピアニストの観客動員数としては最多となる1万3000人の観客を動員した。
登録者数150万人を超え、総再生回数2億回を突破している自身のYouTubeチャンネル「Cateen かてぃん」では、クラシックに加えジャズやポップスなど幅広いジャンルを取り入れた、独自のアレンジや即興演奏で人気を確立。現在は国内外でソロ・リサイタルやオーケストラ共演を積極的に行いながら、YouTubeを通じた発信活動も続けている。
なお映画本編のオリジナル・サウンドトラックは、作曲家の小林洋平が担当。小林は東京理科大学で宇宙物理学を学んだ後、大学院時代に奨学金を得てバークリー音楽大学の映画音楽科へ留学。在学中に「Alf Clausen Award」を受賞し、首席で卒業。帰国後は、映画・ドラマ・報道番組・ゲームなど多様なジャンルで劇伴や編曲、オーケストレーションを手がけている。内田監督の作品を担当するのは、『雨に叫べば』、『異動辞令は音楽隊！』、『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』、連続ドラマW 湊かなえ『落日』、『マッチング』、『誰よりもつよく抱きしめて』、『逆火』に次いで8作目となる。
映画『ナイトフラワー』は、11月28日より全国公開。
【動画】『ナイトフラワー』ロング予告＜究極の愛の物語篇＞
『ミッドナイトスワン』（2020）で第44回日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督が原案・脚本・監督を手掛けた本作は、借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、二人の子供の夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていくヒューマン・サスペンス。
共演にはそのほか、Snow Manの佐久間大介、そして本作で俳優デビューを飾る人気バンドSUPER BEAVERのボーカル・渋谷龍太。さらに、渋川清彦、池内博之、田中麗奈、光石研ら、個性豊かな顔ぶれが揃った。
この度、ニューヨークを拠点に、世界中の舞台でクラシックのソリストとして活躍し、ポピュラーやジャズ等の音楽活動でも人気を博しているピアニスト・角野隼斗が書き下ろした本作のエンディングテーマ「Spring Lullaby」を使用したロング予告《究極の愛の物語編》が解禁。
映像は、借金取りに追われて東京に出てきた母親の夏希（北川）が、地球儀を制作するパート先でトラブルを起こすところからはじまる。子どもを馬鹿にされ、我慢ならず暴れ回り、夜はスナック、そしてラブホテルの清掃の仕事を掛け持ちし、心身ともに苦しい生活を送る夏希。
母の事情を知らない子どもたちは、無邪気に「餃子を食べたい！」とわがままを言い、心に余裕のない夏希は「いい加減にしなさい」と、命よりも大事なわが子に辛く当たってしまう。そんな中、孤独を抱える格闘家の多摩恵（森田）と出会い、2人でドラッグの売人を始める。そして稼いだお金で子どもに楽器をプレゼントし、うれしそうにほほえむ。
子どもたちの未来を守るために危険な世界へと踏み出す2人の横で、多摩恵を心配する海（佐久間）。さらに麻薬密売の元締めのサトウ（渋谷）が不気味な脅威をにじませる。そんな日々の中で静かに浮かび上がるのは、登場人物たちがそれぞれに抱く“究極の愛”。角野が紡ぎ出した「Spring Lullaby」の美しい旋律が乗ることでその輪郭がより一層際立ち、心を強く揺さぶる予告に仕上がった。
角野は、幼少期からクラシック音楽を学び、東京大学工学部を卒業後、大学院で人工知能を研究する一方で音楽活動を本格化。2021年の第18回ショパン国際ピアノコンクールではセミファイナリストとして注目を集め、2024年に日本武道館で開催された「角野隼斗 ピアノ・リサイタル at 日本武道館」は、単独ピアニストの観客動員数としては最多となる1万3000人の観客を動員した。
登録者数150万人を超え、総再生回数2億回を突破している自身のYouTubeチャンネル「Cateen かてぃん」では、クラシックに加えジャズやポップスなど幅広いジャンルを取り入れた、独自のアレンジや即興演奏で人気を確立。現在は国内外でソロ・リサイタルやオーケストラ共演を積極的に行いながら、YouTubeを通じた発信活動も続けている。
なお映画本編のオリジナル・サウンドトラックは、作曲家の小林洋平が担当。小林は東京理科大学で宇宙物理学を学んだ後、大学院時代に奨学金を得てバークリー音楽大学の映画音楽科へ留学。在学中に「Alf Clausen Award」を受賞し、首席で卒業。帰国後は、映画・ドラマ・報道番組・ゲームなど多様なジャンルで劇伴や編曲、オーケストレーションを手がけている。内田監督の作品を担当するのは、『雨に叫べば』、『異動辞令は音楽隊！』、『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』、連続ドラマW 湊かなえ『落日』、『マッチング』、『誰よりもつよく抱きしめて』、『逆火』に次いで8作目となる。
映画『ナイトフラワー』は、11月28日より全国公開。