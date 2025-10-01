◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第３戦 日本女子オープン 練習日（１日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

ツアー１勝の金沢志奈（クレスコ）は１日、練習後に取材に応じ、初優勝した９月のソニー日本女子プロ選手権に続くメジャー２連勝に向けて「どの試合も優勝を目指してやっている。そのうちの一つと思って、変わらずにやりたい」と平常心を強調した。

１９年に日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯で１１位に入ったコースだが「全く覚えてないです」とニッコリ。「グリーンも止まるセッティングなので、けっこうバーディー合戦になるんじゃなかなと予想してます。でも、グリーンは傾斜があるので、ピン位置によってはすごく難しくなる。距離が長いホールもあり、アップダウンもあるので難しい。ロングはバーディーを取りたいホールが何個かあったので、しっかり取れたら」と見据えた。

この日はツアー２９勝の申ジエ（韓国）と練習ラウンド。オフにともに合宿を行い、技術を教わるなど師と仰ぐ存在で「ジエさんはポジティブなので、いつも明るい言葉をもらっている」と言う。互いにメジャー覇者として臨むが「２人で頑張っていきたい」と声を弾ませた。