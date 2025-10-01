おしゃれ店員さんはこう着る！【niko and ...】即マネしたい♡「スウェットコーデ」

秋本番の1軍として頼りになるスウェットトップス、今年はどんな風にスタイリングすればいい？ そんな迷いは【niko and ...（ニコアンド）】のおしゃれ店員さんが解決のヒントを与えてくれるかも！ 今回は、niko and ...のスウェットトップスを使った真似したいコーデを提案。スタイリングの旬バランスから小物や色合わせのポイントまで、大人が参考にしたい着こなし術を紹介します。

ドレッシーなバルーンスカートを親しみやすく

色鮮やかなカレッジロゴがアクセントになったスウェットトップスに、ボリューミーなバルーンスカートをあわせてドレッシーな雰囲気をプラス。ロング丈で存在感のあるスカートも、親しみを感じさせるスウェットトップスとなら気軽に日常着として落とし込めそう。腰にマルチカラーのチェックシャツを巻けば、ルーズな上下に色でメリハリを足してくれるはず。

落ち着いたキャメルカラーを軸に統一感を演出

スタッフのてぃらさんが「大人かわいく着られるような落ち着いた色味」と紹介している、キャメルカラーのスウェットトップスをコーデの軸に。キャメルに馴染むブラウンのロゴは派手になりすぎず、キャップにも同系色をチョイスすれば手軽に統一感を演出できそうです。すらりとしたIラインのナロースカートをあわせて、どこか品よくまとめるバランスはさっそく真似したいところ。

力の抜けたトラッドテイストはシックなカラーで

こちらのスウェットトップスは、あえてくたっとさせた古着ライクな雰囲気が今どきのこなれ感を発揮。ペインターパンツはチェック柄をチョイスして、旬のトラッドテイストに寄せています。グレートーンの落ち着いた色味のため、ゆるりとした上下でも大人っぽさを損ねず着こなせそう。足元に合わせたシルバーカラーのスニーカーも、さらにエッジをきかせるポイントに。

主役級デザインのトップスは潔いワンツーで生かす

スポーティーな雰囲気が漂うイージーパンツとスウェットトップスを潔くワンツーで。トップスは袖のみクロシェ編みのデザインになっており、一点投入でコーデの主役になってくれる華やかさが魅力。ボーイッシュなテイストのなかにどこか可愛らしさを香らせます。明るい配色が目を引くキャップを添えることで、より遊び心を感じさせる上級者コーデにアップデートできそう！

