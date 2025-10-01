東京ディズニーシーでは、2025年11月4日から「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」デザインのスーベニアドリンクボトルを期間限定で販売します。

対象メニューにプラスして購入できる、普段使いにも便利なアイテムです。

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」スーベニアドリンクボトル

価格：対象メニューにプラス1,400円

販売期間：2025年11月4日〜2026年1月7日

販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「ケープコッド・クックオフ」

「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のメインアートがデザインされた、クリアタイプのドリンクボトルが登場。

雪が降る中で雪だるまを作ったり、”雪の日のひみつ”に耳を澄ませたりするダッフィーたちの様子が360度にわたって描かれています。

優しいピンク色のキャップがデザインのかわいらしいアクセントになっています☆

スリムな形状で持ち運びしやすく、学校やオフィス、お出かけ先での水分補給に活躍します。

お気に入りのドリンクを入れれば、いつでもダッフィーたちと一緒にいる気分を楽しめます。

東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のスーベニアドリンクボトルの紹介でした。

