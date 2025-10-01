石破茂首相（68）が1日、東京ビッグサイトで日本メガネベストドレッサー賞2025の授賞式に出席した。

1988年に創設された歴史ある賞で、石破首相は政界部門に選出された。2021年を最後に賞は選出されていなかったが、今年から再度開催の運びとなった。

副賞として、多数の眼鏡フレームが贈呈。水に浮くサングラスをプレゼントされると会場がざわつく場面もあった。「国会議員を40年、大臣、党内役員とか総理大臣とかいろいろなことをやりましたが、表彰状を与えることはあってももらうことがない。総理をやって1年になりますが、初めてもらいました。人生をやっていると、たまにはいいことがあるんだな」と受賞を喜んだ。

視力はそこまで悪くはなく、めがねは3回目の自民党総裁選出馬にあたり、顔を柔和に見せるためにかけ始めた。「人の批評を聞くとめがねをかけると、表情が柔らかくなるという人がいましてね。そこからかけるようになりました」と理由を説明した。

他に芸能界部門に木村文乃（37）、経済界部門には成田悠輔（39）、新設させたVTuber部門にはにじさんじ所属の加賀美ハヤトが選出された。