¾®¹ñÄ®Í£°ì¤Î¥¹ー¥Ñー¤¬Çä¤ê¾å¤²ÄãÌÂ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á9·î¾å½Ü¤«¤éµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢Ä®¤ÎÂè»°¥»¥¯¥¿ー¤¬»ÜÀßÆâ¤Ë〝¥ß¥Ë¥¹ー¥Ñー〟¤òÀßÃÖ¤·¡¢Íè½µ°Ê¹ß¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¹ñÄ®¤Ç¤ÏÄ®Ãæ¿´Éô¤Ç±Ä¶È¤ò¹Ô¤¦¡ÖÇò¤¤¿¹¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¥¢¥¹¥â¡×Æâ¤Î¥¹ー¥Ñー¡Ö¶â½½¾¦Å¹¡×¤¬9·î5Æü¤òºÇ¸å¤ËµÙ¶È¤·¡¢Ä®ÆâÍ£°ì¤Î¥¹ー¥Ñー¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®Ì±¡ÖÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤¬Ìá¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤³¤ì¤¸¤ã¤â¤¦ÃÏ°è¤¬¾®¹ñÄ®¤¬¥À¥á¡×
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤·¤Þ¤¹¤È»ÜÀß´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦Âè3¥»¥¯¥¿ー¡Ö¾®¹ñ¤¤¤¤¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¸ø¼Ò¡×¤Ç¤ÏÄ®Ì±¤Î°Õ¸þ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¶â½½¾¦Å¹¡×¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥í¥¢¤Î°ìÉô¤ËÆù¤äÌîºÚ¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÈÎÇä¤¹¤ë〝¥ß¥Ë¥¹ー¥Ñー〟¤ò¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®¹ñ¤¤¤¤¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¸ø¼Ò¡¡Åç´Ó Â®¿Í´ÉÍýÉôÄ¹¡Ö¶ÛµÞÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬²æ¡¹¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤¤¤í¤¤¤í¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¡¹²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¼¨¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¿·¤¿¤Ê〝¥ß¥Ë¥¹ー¥Ñー〟¤Ï10·î6Æü¤Ë¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤·¡¢14Æü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê±Ä¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ö¶â½½¾¦Å¹¡×¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥â¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤¿1997Ç¯¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢¥Ôー¥¯»þ¤Î1999Ç¯¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½11²¯±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¶áÇ¯¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ëÍøÍÑµÒ¤Î¸º¾¯¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤¬·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·µÙ¶È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£