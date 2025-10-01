あるわんこが見せた人間のような感情表現が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万6000回再生を突破し、「お別れすることちゃんとわかるんだね」「言葉にならない」「感動しました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『18歳で亡くなった同居犬の写真』を見つめる犬…涙が止まらない『まさかの光景』】

亡くなった兄を想って…

TikTokアカウント「deepiwtb4bb」の投稿主さんは、『はる』ちゃん、『ナツ』ちゃん、『はな』ちゃんという3匹のチワワさんの様子を随時紹介しています。最年長であるはるちゃんは、18歳5ヶ月で虹の橋に旅に出たそうです。はるちゃんのことが大好きだったナツちゃんは、はるちゃんのいない寂しさに感情が溢れてしまうことがあるのだとか。

それは、はるちゃんの写真を見たときだといいます。写真におさめられたはるちゃんの姿を見ると、はるちゃんとの思い出がたくさん蘇ってくるのかもしれません。ナツちゃんは、写真を見ながらポロリと涙をこぼすのだそうです。その表情は寂し気で、はるちゃんとの絆が深かったことが伝わってくるほどです。

わんこ同士の愛と絆に感動

また、ナツちゃんは、はるちゃんとお別れしたときも悲し気な表情で寄り添っていたといいます。なかなか受け入れることができないナツちゃんに、飼い主さんが「悲しくなるね」と語り掛けると、共感するように目を伏せたそう。

それでも、はるちゃんとの思い出は消えることはありません。飼い主さんが「はるちゃんはずっと一緒だよ」と言うと、「本当に？」と言わんばかりに目をパチクリさせたのでした。

ナツちゃんの豊かな感情表現に、命の重さや尊さを教えられるようです。

この投稿には、「大好きだったんだね」「涙落ちた瞬間涙出ました」「大切な人を失った悲しみは人も犬も一緒」など、温かなコメントが数多く寄せられています。

ナツちゃんの優しさ

ナツちゃんは、現在末っ子のはなちゃんと仲良く暮らしているそうです。とはいえ、はなちゃんはまだまだやんちゃな盛り。時には、おもちゃを独り占めされることもあるといいます。

しかし、ナツちゃんはただただ静かに順番を待っていることが多いのだとか。そのままおもちゃを持っていかれてしまうこともあるといいますが、いつでも優しく受け止めているそうです。

家族への思いやりに溢れた、心優しいナツちゃんなのでした。

TikTokアカウント「deepiwtb4bb」には、ナツちゃん＆はなちゃんの可愛い姿や、はるちゃんとの思い出がたくさん紹介されています。ぜひご覧になってみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「deepiwtb4bb」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。