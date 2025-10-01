“巨大”8メートルの草なぎ剛、大阪登場に反響 カンテレ本社屋に掲出を発表
カンテレは9月30日、公式Xを通じ、俳優・歌手の草なぎ剛が「カンテレ社屋に登場」したと伝えた。
【写真】“巨大”草なぎ剛がカンテレ社屋に登場の様子
草なぎが主演を務める、同局・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』（10月13日スタート、毎週月曜 後10：00）の子巨大広告が、大阪市内の同局本社屋に登場したもの。
「8メートルの大看板と巨大ポスター」のビジュアルを披露し、「大阪にお越しの際は、是非カンテレに立ち寄ってみてくださいね」と呼びかけた。
ファンからは「ステキなポスターをありがとうございます」「行きたいッ！」など、反響が寄せられている。
同作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹が、遺品整理会社Heaven’ｓ messenger」の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。
【写真】“巨大”草なぎ剛がカンテレ社屋に登場の様子
草なぎが主演を務める、同局・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』（10月13日スタート、毎週月曜 後10：00）の子巨大広告が、大阪市内の同局本社屋に登場したもの。
「8メートルの大看板と巨大ポスター」のビジュアルを披露し、「大阪にお越しの際は、是非カンテレに立ち寄ってみてくださいね」と呼びかけた。
同作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹が、遺品整理会社Heaven’ｓ messenger」の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。