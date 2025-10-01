船越ジャパンは２連勝でGS首位、決勝トーナメント進出決定！ しかし最終節でA組３位転落の恐れも…順位決定の条件は？【U-20W杯】
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地９月30日、U-20ワールドカップ（W杯）のグループステージ（A組）第２節で開催国のチリと対戦。結果、２−０で快勝と連勝した。
これで日本は決勝トーナメント進出を確定。残す興味は最終順位、つまり何位通過するかだ。今大会は各組２位以上と３位の成績上位４か国がベスト16に進むレギュレーションで、日本は最終節の結果次第で３位に転落する恐れもある。ちなみに、首位通過ならラウンド16でC組、D組、E組いずれかの３位と対戦。２位通過ならC組の２位、３位通過の場合はB組もしくはC組の１位と戦う。
最終節の相手は、ここまで１勝１敗のニュージーランド。10月３日の対戦で、日本は引き分け以上なら他方の試合に関係なく首位通過となる。
ただ、ニュージーランドに敗れ、チリがエジプトに引き分け以下なら、ニュージーランドと勝点６で並ぶ日本は当該国同士の対戦結果によって２位通過となる。
またニュージーランドに敗れ、チリがエジプトに勝利すると、日本、ニュージーランド、チリの３か国が勝点６で並ぶ。この場合、当該３か国間の対戦成績が１勝１敗で並び、当該チーム間の対戦における得失点差で順位が決定する。
日本がニュージーランドに１点差で敗れると、３か国間の得失点差で最上位にあるため首位通過。しかし、２点差で敗れた場合はニュージーランドに首位の座を譲り、日本は２位。もし３点差で敗れた場合は全体の得失点差・総得点差での比較となり、４点差で敗れると３位になる。
現時点でのA組の順位は以下のとおり。
【順位表】
１.日本 勝点６／２勝／４得点・０失点
２.チリ 勝点３／１勝１敗／２得点・３失点
３.ニュージーランド 勝点３／１勝１敗／３得点・３失点
４.エジプト 勝点０／２敗／１得点・３失点
【グループステージの順位決定方法】
１）当該チーム間の対戦での勝点
２）当該チーム間の対戦での得失点差
３）当該チーム間の対戦での得点数
４）グループステージ全試合での得失点差
５）グループステージ全試合での総得点
６）カード（警告または退場）の数をポイント化して少ない順 (１点＝イエローカード１枚、３点＝イエロー２枚で退場、４点＝一発レッドカードで退場、５点＝イエロー後、２枚目のカードがイエローではなくレッドによる退場)
７）抽選
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
