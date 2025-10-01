7人組アイドルグループ「THE SUPER FRUIT」の小田惟真（18）がMBS/TBSで放送中のドラマ「君がトクベツ」に新人アイドル・大山心役で出演した。

小田は9月30日放送の第3話から登場。SNSには「新人アイドル役可愛い！」「小田さんがトクベツに出るのやばい」「これは見なきゃ」などコメントがあふれた。

ドラマは「ヒロイン失格」、「センセイ君主」、「あたしの！」（全て集英社マーガレットコミックス刊）など切ない感情を詰め込んだ漫画を生み出す幸田もも子氏（41）の同名作を最新作ドラマ化したもの。

国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND」のリーダー・桐ケ谷皇太を、なにわ男子のリーダー・大橋和也（28）が、イケメン嫌いの“陰キャ”女子・若梅さほ子を畑芽育（23）が演じている。

小田は、さほこと皇太がデートした、水族館でミニライブを開催するアイドルを熱演。皇太に憧れている設定で、ドラマ内ではステージで歌う小田に、大橋が声援を送る場面もあった。

小田は「今回ドラマ『君がトクベツ』で新人アイドル・大山心役を演じさせていただきました！とても緊張したのですが、すごく現場の皆さんが温かく、最後までやり切ることができました！放送がすごく楽しみです！ぜひ皆さんたくさん見ていただけるとうれしいです！」と呼びかけている。

毎週火曜日に放送。第4話の放送に先駆けて、場面カットも公開された。MBSでは10月7日0時59分から。TBSでは同日1時28分からそれぞれ放送される。