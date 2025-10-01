¡Ö¶âÈ±¡×¤Ê¤É2ËÜ¤¬¥³¥ó¥ÚÉôÌç¤Ë¡¡Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎÆüËÜºîÉÊ
¡¡27Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×È¯É½²ñ¤¬1Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ºÇ¹â¾Þ¤ò¶¥¤¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¤Ï¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤Î¡Ö¶âÈ±¡×¤ÈÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¤Î¡Ö¹±À±¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡×¤ÎÆüËÜºîÉÊ¤ò´Þ¤à·×15ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¶âÈ±¡×¤Ï´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¤¬Ãæ³Ø¶µ»ÕÌò¤Ç¼ç±é¤·¡¢¹»Â§¤Ø¤Î¹³µÄ¤Î¤¿¤á¶âÈ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¡Ö¹±À±¤Î¡½¡×¤ÏÊ¡ÃÏÅí»Ò¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢²ÈÂ²¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥³¥ó¥ÚÉôÌç¤Î¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Ï±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¥«¥ë¥í¡¦¥·¥ã¥È¥ê¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Ç´ÆÆÄ¤ÎÀÆÆ£¹©¤µ¤ó¤¬¿³ºº°Ñ°÷¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£³«Ëë¾å±Ç¤ÏÅÐ»³²È¤ÎÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤Î¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢µÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¼ç±éºî¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¤¬¾þ¤ë¡£