タレントの熊田曜子（43）が、「昔からボディコン大好き」とつづり、セクシーな装いでポーズを決める自撮り動画を公開。「美しすぎます〜！！」「可愛さが増してる！」「これはセクシー過ぎてたまらないね」など、絶賛の声が寄せられている。

これまでもInstagramで、「肌にオイルを塗ったからテカテカ」とコメントしたゴールドのビキニ姿や、全身編みタイツの衣装で妖艶にポーズを決める78作品目のイメージDVD「あま艶」のオフショット動画などを公開してきた熊田。

9月30日の投稿では、「今夜と来週OAの、テレビ朝日『ロンドンハーツ』に出演させてもらうよ。動画は番組で着用しているワンピース。昔からボディコン大好き」とつづり、胸元を大胆に見せ、美脚が際立つセクシーな装いでポーズを決める自撮り動画を公開した。

この投稿には「曜子ちゃんの脚！綺麗やわ〜」「セクシーすぎる！！」「色気がたまらない」など、絶賛するコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）