IVEの後輩グループ「IDID（アイディッド）」、クールな表情で雑誌に登場！新人離れしたオーラに熱視線

IVEが所属するSTARSHIPエンターテインメントの新人ボーイズグループ・IDID（アイディッド）が、デビュー後初めてファッション誌に登場した。

ファッション誌『W KOREA』は、IDIDと共に撮影した10月号の一部カットとインタビューを公開した。

公開された写真の中でIDIDは、スポーティなスタイルからレザージャケットファッション、ラグジュアリーブランドまで多彩なジャンルを自在に着こなし、“クールガイ”へと変身した。親しみやすくフレッシュなビジュアルに大胆なスタイリングが加わり、ギャップあふれる魅力を放った。

（写真＝『W KOREA』）

“清涼感”を脱ぎ捨て“カリスマ”を纏ったIDIDのまなざしや表情、ムードからは新人らしからぬ自信が満ち溢れている。清楚でありながらクールな彼らの表情が誌面を鮮やかに彩った。

撮影と共に行われたインタビューでは、自己紹介や長所、グループでのポジション、デビュー秘話、メンバーとの思い出、趣味、ストレス解消法、TMI、青春の定義、そして夢についてまで、幅広いテーマについて率直に語った。平均年齢18歳らしさがにじむ初々しい会話から、「音楽放送1位」「新人賞」「音源チャート1位」など力強い目標まで、メンバー1人1人の個性が生き生きと表れた。

（写真＝『W KOREA』）

IDIDは、オーディション番組「Debut’s Plan」を通じて実力を認められた“完成形アイドル”だ。彼らのアイデンティティを盛り込んだデビューアルバム『I did it』は44万1524枚を売り上げて、サークルチャート38週目の「週間アルバムチャート」で1位を獲得した。また、タイトル曲『CHAN-RAN』は週間ダウンロードチャートで10位にランクインし、第5世代アイドル市場を担う“メガルーキー”であることを証明した。

さらに、デビューからわずか12日後の9月26日には、KBS2「ミュージックバンク」で1位を獲得。異例のスピードでK-POPシーンを席巻し、グローバルファンを魅了している。

今後もIDIDは、多様なコンテンツ撮影やイベント出演を通じて活発な活動を続けていく予定だ。

なお、IDIDの情熱とロマンが詰まったカットとインタビューは、『W KOREA』10月号に掲載されている。

（記事提供＝OSEN）