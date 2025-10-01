Æ£¸¶ÂçÍ´¡Ö²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡×Âç³ØÀ¸¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼Ìò¤Ç¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤ò°Õ¼± °²ÅÄ°¦ºÚ¤Î±éµ»¤«¤é»É·ã¤â¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÈÀê¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/01¡ÛÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡Ù¡Ê9·î26Æü¤è¤ê¸ø³«¡Ë¡£Æ±ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶ÂçÍ´¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ã¥Ä»Ñ¤¬ÁÖ¤ä¤«¤ÊÆ£¸¶ÂçÍ´
Âç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ËÌ³¤á¤ë»³åÑÂÙ²ð¡Ê°¤Éô¡Ë¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Èà¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é½÷»ÒÂçÀ¸¤Î°äÂÎ²èÁü¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢»¦¿ÍÈÈ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆ±ºî¡£±ê¾å¤Ï1·ï¤ÎSNSÅê¹Æ¤ò¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤ÆÀµµÁ´¶¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¸µ¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬²¿µ¤¤Ê¤¤¥ê¥Ä¡¼¥È¤Ç°ìÊÑ¡£¤½¤ó¤Ê±ê¾å¤Î¸µ¶§¤È¤â¸À¤¨¤ëÂç³ØÀ¸¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈ½é±©ÇÏ¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÍ®ÌÚ¤µ¤ó¤Á¤Î»Í·»Äï¡£¡Ù¡ÊNHK¡¿2024¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯7·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë-¤á¤°¤ê-¡Ù¡ÊNTV¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ËÂ³¡¹¤È½Ð±é¤¹¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶¤À¡£
Ìò¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ£¸¶¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ¡¤Ë¤Ä¤¯¡£¤±¤É¡¢º¬¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¤ä¤Ä¡×¤À¤½¤¦¡£¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¹â¤¤·ÏÂç³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ÇÂ¾¿Í¤ò±ê¾å¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦½é±©ÇÏ¤À¤¬¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¹Í¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ëÃË¤¬¡¢¼Â¤Ï°ìÈÖ¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈéÆù¤µ¤â¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ£¸¶¼«¿È¤â¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÉð´ï¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢½é±©ÇÏ¤Ë¿¼¤ß¤ò»ý¤¿¤»¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê½é±©ÇÏ¤Î¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬»³åÑ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡ÖSNS¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¸½Âå¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÏ¤±¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬¤¿¤À¤Î¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¯¤·¤â¤¬Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò±Ç²è¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤±é¤¸¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦¤ËÂÙ²ð¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ±é¤¸¤ë¥µ¥¯¥é¤È¤Î¸åÈ¾¤Î¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ëÆ£¸¶¤Ï¡¢Ç®¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥µ¥¯¥é¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¡ÖÆó¿Í¤Ç·ë¹½Î¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤êÇ®ÎÌ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÂæËÜÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤«¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¼ÂºÝ»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ°Ê¾å¤Ë¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°¦ºÚ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡£ËÍ¤â»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¾¯¤·À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ç¯Âå¤Î°²ÅÄ¤È¤Î±éµ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ê¤Î¤«¡£
Æ£¸¶¤¬¡Ö½é±©ÇÏ¤¬¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¿ÍÊª¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ëËÜºî¤Ç¡¢½é±©ÇÏ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢Êª¸ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¢¡Æ£¸¶ÂçÍ´¡¢Âç³ØÀ¸¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼Ìò¤òÇ®±é
¢¡Æ£¸¶ÂçÍ´¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¤Î±éµ»¤«¤é»É·ã
¢¡°¤Éô´²¼ç±é¡Ö²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡×
Âè36²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÀõÁÒ½©À®»á¤Î¾®Àâ¡Ø²¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¾å¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤¬¡¢»³ÅÄÆÆ¹¨´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÂÙ²ð¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Èà¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é½÷»ÒÂçÀ¸¤Î°äÂÎ²èÁü¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢»¦¿ÍÈÈ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤»öÂÖ¤ËÌµ¼Â¤òÁÊ¤¨¤ë¤â¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÇ³¤¨¾å¤¬¤ê¡¢¡È±ê¾å¡É¾õÂÖ¤Ë¡£ÆüËÜÃæ¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ìµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢·è»à¤ÎÆ¨Ë´·à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
