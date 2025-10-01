2年越しの思いが実る…横浜FMが新たなオフィシャルスポンサー企業を発表
横浜F・マリノスは1日、整骨院の運営を行う「株式会社かくれが」とオフィシャルスポンサー契約を締結したと発表した。
クラブアンバサダーの波戸康広氏は同日に自身のX(旧ツイッター/@HatoOfficial)を更新。「ついに発表」とし、「2年前から『マリノスをサポートしたい』という強い想いを持って事業を進めてこられた株式会社かくれが様。その情熱が実り、このたび横浜F・マリノスのオフィシャルスポンサーに」と経緯を伝えた。
株式会社かくれがの代表取締役を務める濱野望登氏は、横浜FMの公式サイトを通じて「スポーツの力で、ホームタウンのみならず社会全体に笑顔と活力を届けておられる姿勢に深く共感し、このたびの協賛に至りました」とコメント。「弊社といたしましても、横浜F・マリノス様の活動を通じて、未来を担う子どもたちや地域の皆さまと共に歩んでまいります」と表明した。
また、横浜FM代表取締役社長の中山昭宏氏は「代表取締役・濱野様は日頃よりスタッフの【成長・育成】を大切にされており、今回、横浜F・マリノスアカデミーが掲げる指針に共感いただいたことで、アカデミー所属の選手が着用するユニフォームの袖部分にご協賛いただくこととなりました」と説明している。
続けて「未来を担う選手たちの成長を共に支え、共に歩んでいくという熱い想いを共有できることは、クラブにとって大きな力となります。横浜F・マリノスは、株式会社かくれが様と共に、地域に愛され、未来へとつながるクラブづくりを進めてまいります」と述べた。
横浜FMは現在、“身売り”報道に揺れている。ファンからは「このような時期にご支援いただけるなんて……本当にありがとうございます」「このタイミングで…こんなの泣いちゃうわ」「アカデミーも!!!ありがとうございます」「共に強いマリノスにしていきましょう!」「末永くよろしくお願いいたします」と喜びや歓迎の声が上がった。
以下、濱野氏&中山氏のコメント全文
■株式会社かくれが 濱野 望登 代表取締役
「このたび、横浜F・マリノス様のオフィシャルスポンサーとして協賛させていただくこととなりました。
横浜F・マリノス様は、日本サッカー界を長きにわたり牽引してこられた名門クラブであり、多くの選手を育成・輩出するアカデミー活動や、Jリーグの理念でもある地域貢献活動にも積極的に取り組まれております。
スポーツの力で、ホームタウンのみならず社会全体に笑顔と活力を届けておられる姿勢に深く共感し、このたびの協賛に至りました。
弊社といたしましても、横浜F・マリノス様の活動を通じて、未来を担う子どもたちや地域の皆さまと共に歩んでまいります」
■横浜マリノス株式会社 中山 昭宏 代表取締役社長
「このたび、横浜F・マリノスは株式会社かくれが様をオフィシャルスポンサーとしてお迎えすることとなりました。クラブを代表し、心より厚く御礼申し上げます。マリノスファミリーに新たな仲間として加わっていただけることを、大変うれしく思っております。
株式会社かくれが様は、神奈川県内に6店舗の整骨院を展開し、『みんなが喜ぶ会社』を企業理念に掲げ、患者様の満足度向上、社員の豊かな人生の実現、そして地域社会への貢献を実践しておられます。その姿勢は、まさに“三方よし”の精神を体現されています。
また、代表取締役・濱野様は日頃よりスタッフの【成長・育成】を大切にされており、今回、横浜F・マリノスアカデミーが掲げる指針に共感いただいたことで、アカデミー所属の選手が着用するユニフォームの袖部分にご協賛いただくこととなりました。
未来を担う選手たちの成長を共に支え、共に歩んでいくという熱い想いを共有できることは、クラブにとって大きな力となります。
横浜F・マリノスは、株式会社かくれが様と共に、地域に愛され、未来へとつながるクラブづくりを進めてまいります。」
