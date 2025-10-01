判定変わらなかった柏vs広島ハンド可能性&神戸DF一発レッド…JFA審判委が求めるVAR運用「介入しなきゃダメだったをゼロに」
日本サッカー協会(JFA)審判委員会は1日、都内でメディア向けのレフェリーブリーフィングを開催した。佐藤隆治JFA審判マネジャーは9月23日に行われた柏レイソル対サンフレッチェ広島の事象などを挙げながら、VARの運用について「後から『介入しなきゃダメだったよね。でもできなかったよね』というのをゼロにしたい」と述べ、必要と感じた場合は自信を持って介入するように求めていることを示した。
柏対広島の後半10分、柏DF杉岡大暉が自陣ペナルティエリア内で相手FWジャーメイン良へ送られたボールに反応したところで左手にボールが当たった。主審はプレーを続行させたが、VARがハンドでPKの可能性があるとして介入。ただ主審は映像を確認した結果、ノーハンドの判定を保持して広島へのPKは与えなかった。
この場面では杉岡の左手にボールが当たる直前、同選手の頭にボールが当たっていた。意図的なプレーをしたボールが偶発的に手や腕に当たった場合は反則としない。ただし、そうした状況でも相手にボールを渡さないような手や腕の追加の動きがあった場合はハンドを取ることもある。
佐藤氏はVARも杉岡のヘディングを認識していたことを明らかにしつつ、「意図的にボールを手で扱っているふうに判断」したことでオンフィールド・レビューが行われたことを明らかにした。ただ、主審はボールを避けられる手の位置か確認し、加えて直前にジャーメインとの接触を伴う競り合いをしたことで「バランスを取る手の位置にボールが当たった」との理由で最終判断を下したという。JFA審判委としてもノーハンドの判定は「十分サポートできる」と結論づけた。
また、9月7日に行われたルヴァンカップのヴィッセル神戸対横浜FCでは、前半26分に神戸DFマテウス・トゥーレルがMF小倉陽太に対するスライディングタックルで一発退場になった。
この場面でもVARが介入し、一発退場を取り消す可能性でオンフィールド・レビューが行われた。主審は当初、スライディングの勢いなどを見て競技者の安全を脅かすプレーと判断してレッドカードを提示。その一方、VARは相手選手のつま先付近への接触はあるものの、足裏全体で踏みつけるようなタックルではなく強度の観点などから介入することを決断したという。
その上で主審は映像を見た結果、接触の面積が少ないことを確認。ただしチャレンジの仕方、小倉が寸前で足を引かなければフルインパクト(足裏全体で接触)になっていたことなどを考慮して安全を脅かすプレーと改めて判断し、レッドカードの判定を保持した。JFA審判委はこの最終判定についてイエローカードとレッドカードの間にあるプレーだったとし、「レフェリーの判断が十分理解できる」と見解を述べた。
いずれの事象もVARが介入しながら判定が変わらない珍しい事象だった。佐藤氏は「VARが介入したら必ず判定が変わることではなくて、あくまでもファイナルデシジョン(最終判定)の権限はレフェリー(主審)が持っている」と強調。当初の判定と変わらなかったことからVARの介入が不必要だったとする見方もあるが、VARが介入したことについても支持した。
佐藤氏は「(主審に映像を)見せることによる混乱、時間もかかります」と話しつつ、これまでVARが介入すべきだったと判断した事象で「どうしてそうなったのと一個ずつ紐解いていったときに、VARが『自分はこう思ったけどなかなかその通りに呼ぶことができなかった』という振り返りがあった。それはひょっとすると、僕の彼らに対する基準がまだまだクリアになっていないのかもしれない」と反省することが複数あったことを明らかにした。
そうしたことからJFA審判委は特に夏以降、VARが現場の判定に疑義を抱いた場合は「自信を持って介入しなさい」と求めているという。VARの介入基準は「はっきりとした明白な間違い」となっているが、「言い方が悪いですけどバー(介入の基準)が下がることになるかもしれないし、介入する回数が増えるかもしれないですけど、VARが『これは介入しないと』と思った気持ちは大事にしてあげたい」。VARが主審の判定と異なる考えを持った場合、オンフィールド・レビューを勧めていく方針のようだ。
ただ、介入基準を下げることで正しい判定をミスジャッジに変更してしまう懸念もある。佐藤氏はそうした点について「レフェリーが最終決定権を持っているから、VARが介入したとしても自分の目で見て自分で信じた判定をしなさい」と主審に要求。当初の判定通りとする場合も自信を持って最終判定を下すように求め、「後から『やっぱりそうだったんだ。介入すればよかった』はやめよう」とVARが躊躇なく主審に助言できる運用にしていく考えだ。
(取材・文 加藤直岐)
