¿Íµ¤¥É¥é¥ÞÂç½¸¹ç¡ª¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¡ªºÇ¶¯¥Á¡¼¥àÁª¼ê¸¢¡×·ë²ÌÈ¯É½
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç10¡¦11·îÊüÁ÷¤Î¡Ö2¥õ·îÏ¢Â³¡ªºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆÃ½¸¡×¤òµÇ°¤·¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿´ë²è¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ö¡ªºÇ¶¯¥Á¡¼¥àÁª¼ê¸¢¡×¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç10¡¦11·îÊüÁ÷¤Î¡Ö2¥õ·îÏ¢Â³¡ªºÇ¶¯¥Á ¡Ä
³ÆÉôÌç·ë²ÌÈ¯É½
°Ê²¼¡¢³ÆÉôÌç¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú»ÊÎáÅãÉôÌç¡Û¶¯¿Ù¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¸µ°ÆÁ·º»ö¤¬Âè1°Ì
© 2022 Universal Television LLC. All Rights Reserved.
Æ²¡¹¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡¢¡Ø¥·¥«¥´ P.D.¡Ù¤«¤é¡¢ÆÃÁÜÈÉ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Ï¥ó¥¯¡¦¥Ü¥¤¥È¡ª¡ÖÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¿®Ç°¡×¡Ö¿Í´Ö¤ÎÁ±°¤ò¸«¶Ë¤á¤ë±Ô¤µ¡×¤Ê¤É¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚITÉôÌç¡Û¡ÚÆ¬Ç¾ÇÉÉôÌç¡Û¤È¤â¤ËÀÜÀï¤ÎËö¤Ë·èÃå¡ª
© 2021 Universal Television LLC and CBS Studios Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
¡ÚITÉôÌç¡Û¤Ç¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿ÃÎ¼±¤È³Î¼Â¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ø¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¡Ù¤ÎÀ¨ÏÓ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ï¥ê¡¼¤¬Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Âè2°Ì¤Î¥¸¥§¥·¡¼Ž¥¥ß¥ë¥º¡Ê¡Ø¥Ï¥É¥½¥ó¡õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Á¥»¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥º·Ù»¡¥·¥§¥Ñ¡¼¥É¸¤·º»ö¡Ù¡Ë¤È¤Ï¤ï¤º¤«3É¼º¹¤À¤Ã¤¿¡£
Photo by Duncan de Young for Shaftesbury and Pope Productions
© Shaftesbury/Pope Productions
¡ÚÆ¬Ç¾ÇÉÉôÌç¡Û¤Ç¤Ï¡Ø¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥° ¥Ñ¥êÈÈºáÁÜºº²Ý¡Ù¤ÎÅ·ºÍ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é¡¼¡¢¥¯¥í¥¨¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¤È1É¼º¹¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤òÀ©¤·¡¢¡Ø¥Ï¥É¥½¥ó¡õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¥µ¥éŽ¥¥Á¥å¥ª¥ó¤¬±Ô¤¤Ê¬ÀÏÎÏ¤È¸½¾ì¤Ç¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡ÚÀïÆ®ÇÉÉôÌç¡Û¡Ú¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼ÉôÌç¡Û¤Ï°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿·ë²Ì¤Ë¡ª
© Flashpoint Season V Productions Inc. 2012
¡ÚÀïÆ®ÇÉÉôÌç¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Õ¥¬¥¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¡Ø¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ý¥¤¥ó¥È -ÆÃ¼ìµ¡Æ°ÂâSRU-¡Ù ¤Î¥¨¥É¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¼ó°Ì¡£
Photo by Derm Carberry for Shaftesbury and Pope
Productions © Shaftesbury/Pope Productions
¡Ú¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼ÉôÌç¡Û¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ÎË¤«¤µ¤Ç¼þ°Ï¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¡Ø¥Ï¥É¥½¥ó¡õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î·º»ö¸¤¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬Ìó7³ä¤â¤ÎÉ¼¤ò½¸¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿¡£
10·î¡¦11·î¡ÖºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆÃ½¸¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
10·î¡¦11·î¤Î¡Ö2¥õ·îÏ¢Â³¡ªºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆÃ½¸¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶¯¥Á¡¼¥àÁª¼ê¸¢¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ºîÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Á¡¼¥à¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
10·î¤Ï¡¢»ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼·Ù»¡¤Î¸µ·º»ö¤È3000¥Þ¥¤¥ëÎ¥¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½»¤à»ë³Ð¥¬¥¤¥É¤¬»ö·ï¤ËÄ©¤à¡Ø¥ê¥â¡¼¥È¡¦¥Ð¥Ç¥£¡Á3000¥Þ¥¤¥ë¤Î±ó³ÖÁÜºº¡Ù¤ä¡¢¸µÉ×ÉØ¤ÎÁÜºº´±¥³¥ó¥Ó¤¬³èÌö¤¹¤ë¡Ø¥¿¥ó¥Ç¥à¡Á¸µÉ×ÉØ¤ÎÁÜºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Á¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉÒÏÓ·Ù»ë¥«¥µ¥ó¥É¥ëÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Àä·Ê¤Î³¹¤Ç»ö·ï¤òÄÉ¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø·Ù»ë¥«¥µ¥ó¥É¥ë¡Á¸ÐÈÊ¤Î»ö·ïÊí¡Á¡Ù¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤òÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷ ¡£
11·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ú»ÊÎáÅãÉôÌç¡Û¡ÚITÉôÌç¡Û¾å°Ì¥é¥ó¥¯¥¤¥óºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢ÆüËÜºÇÂ®¤ÇÊüÁ÷¡ª¡¡»ëÄ°¼Ô¤¬Áª¤ó¤À¡ÈºÇ¶¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤¬¸÷¤ë¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤äå«¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
¤³¤Î½©¤Ï¡ÖºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆÃ½¸¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Copyright © 2025 ³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI All Rights Reserved.