ついに最終章！『私たちの過ち』10月16日（木）よりPrime Videoにて独占配信開始

義兄妹の禁断の恋を描いたニューヨーク・タイムズ誌のベストセラー小説「俺の過ち」を原作とする「過ち」三部作の最終章『私たちの過ち』が、10月16日（木）よりPrime Videoにて独占配信が開始となる。この配信に先駆けて、キービジュアル、場面写真、日本語予告編も一挙解禁となった。

「過ち」三部作とは？

感情を揺さぶるラブロマンスと、華やかなファッションやスタイリッシュなカーアクションで魅せる映像美、そして主演の二人が放つ圧倒的なビジュアルとケミストリーで多くのファンを魅力している同シリーズは、2023年に第一章である『俺の過ち』の配信がスタートすると、いきなり190か国以上でトップ10入りを果たし、前代未聞のヒットを記録。

さらに翌年、待望の続編『君の過ち』が配信されると同時にPrime Video史上最も視聴されたインターナショナル・オリジナル作品という新たな記録を打ち立てるなど、2作連続で世界的な成功を収めた。

この成功を受けて、リメイク版『俺の過ち：ロンドン編』（Prime Videoで独占配信中）も製作されるなど、絶大な支持を得ている。

俺の過ち ニコール･ウォレス, ガブリエル･ゲバラ, マルタ･アサス, イバン･サンチェス, エバ･ルイス, ビクトル･バロナ, フラン･ベレンゲル, アドリアナ･ウバニ, イバン･マサゲ, マリアーノ･ベナンシオ, ジェイム･オルドネス, パロマ･カタラン, アナスタシア･ルッソ Amazon

俺の過ち： ロンドン編 アシャ・バンクス, マシュー・ブルーム, イブ・マックリン, レイ・フィアロン, エンヴァ・ルイス, ジェイソン・フレミング, ケリム・ハッサン, サム・ブキャナン, アメリア･ケンワージー, ハリー・ギルビー Amazon

物語を盛り上げる主人公ニックとノアの今後の展開に注目が集まる中、いよいよ10月16日（木）に配信される「過ち」シリーズの最終章『私たちの過ち』で、主演のニコール・ウォレス（『スカム・エスパーニャ』） とガブリエル・ゲバラ（『もうたくさん』)が、ラストランを飾る。吹替キャストは引き続き、ノアを伊瀬茉莉也、ニックを細谷佳正が務める。

あらすじ

『俺の過ち』で母の再婚をきっかけに慣れ親しんだ街、恋人も友達も捨てて新しい街に引っ越してきたノアは、再婚相手の豪邸で義兄のニックと共に家族として暮らすことになるが、ノアの実父との暗い因縁やニックの表の顔とは裏腹な荒んだ生活が重なり、やがて熱く惹かれあう二人に思いがけない試練が待ち受けていた――。

続く『君の過ち』で壮絶な因縁を打ち破った義兄妹のノアとニックの愛は、両親が何度二人の仲を裂こうとするも深まっていくばかりだった。しかし、ニックには仕事、ノアには大学進学という節目が訪れ、深刻なすれ違いから二人の関係は終わりを迎えた。

そしてついにクライマックスを迎える『私たちの過ち』で、しばらく距離を置いていたノアとニックは、二人の親友であるジェナとライオンの結婚式で再会を果たす。しかし、ニックのノアを許せないという気持ちが二人の間に大きな壁を作ってしまっている。ニックは祖父のビジネスを継ぎ、ノアはキャリアを築き始めたばかりで、別々の人生を歩んでいるが、心の奥底にはまだお互いへの想いが。その気持ちを消そうと葛藤する二人だったが――。再び交わった二人の運命、果たして愛は憎しみに勝てるのだろうか。

『私たちの過ち』予告編

『私たちの過ち』はPrime Videoにて10月16日（木）より独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

