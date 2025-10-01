ｉｓｐａｃｅ<9348.T>は底堅い動きとなっている。この日、韓国の宇宙ロボティックス及び宇宙探査企業であるアンマンド・エクスポレーション・ラボラトリー（ＵＥＬ）社と、二輪月面探査ローバー最大２台を月面に輸送するためのペイロードサービス中間契約（ｉＰＳＡ）を締結したと発表しており、好材料視されている。



アイスペースとＵＥＬ社は、２４年１０月に将来的な月面におけるローバーを用いた探査ミッションの実現に向けた覚書を締結しており、今回のｉＰＳＡはその後の協業を経て合意された契約となる。契約に基づき、アイスペースは今後予定している最大２回の月ミッションでＵＥＬが開発する最大２台の同一型月面探査ローバーを月に輸送する計画で、実現すれば、韓国初となる月面探査ローバーは最速で２７年に打ち上げとなる予定だ。



