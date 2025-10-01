【スタバ新作】ふわふわ・もこもこ！見た目もかわいい“ジェラピケ”コラボの新ビバレッジ
スターバックス コーヒーは2025年9月29日、ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」と初コラボレーションした新ビバレッジ「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」(Tallサイズのみ/イートイン690円 テイクアウト678円)を発売した。
【写真】お布団に寝ているみたい!?もこもこの上にピケベアチョコレートがのっている
スターバックスとジェラート ピケによる初のコラボレーションは、「忙しい毎日の中で心をほどく“ごほうび時間”を届けたい」という想いから生まれた。スターバックスが大切にしてきた「お客さまのライフスタイルに寄り添うひととき」と、ジェラート ピケが掲げる「大人のデザート」というコンセプト、その両ブランドの想いが重なり、タッグを組むことになったという。テーマは“とびきりスイートなパジャマパーティー”。ビバレッジやグッズを通じて特別な時間を提供する。
新ビバレッジの「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」は、ジェラート ピケのブランドコンセプトである「大人のデザート」から着想を得た、華やかな一杯。ベースは、アールグレイを中心に、さまざまなティーやハーブを合わせたティーラテなので、全体的にさっぱりめの味わいに仕上がっている。
そこに、“ピケブルー”を表現した、ふわふわのアールグレイフレーバームースとホイップ、優しい甘さのピケベアチョコレート、ほのかにバニラが香るスポンジケーキクラムをON！スポンジケーキクラムについて、同店広報担当者は「ビバレッジにもなんとかルームウェアのもこもこの素材感を取り入れたいと思い、トッピングしました」と話す。
上品なアールグレイの香り＆キュートな見た目で癒やし度満点の今回のティーラテは、まるでパジャマパーティーのように心を弾ませてくれるはず！カスタマイズをしたい人は「ミルクをアーモンドミルク(+50円)や、ソイミルク(無料)に変更すると、よりさっぱりして、茶葉の味わいもさらに際立つと思います」(同広報)とのことだった。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】お布団に寝ているみたい!?もこもこの上にピケベアチョコレートがのっている
スターバックスとジェラート ピケによる初のコラボレーションは、「忙しい毎日の中で心をほどく“ごほうび時間”を届けたい」という想いから生まれた。スターバックスが大切にしてきた「お客さまのライフスタイルに寄り添うひととき」と、ジェラート ピケが掲げる「大人のデザート」というコンセプト、その両ブランドの想いが重なり、タッグを組むことになったという。テーマは“とびきりスイートなパジャマパーティー”。ビバレッジやグッズを通じて特別な時間を提供する。
そこに、“ピケブルー”を表現した、ふわふわのアールグレイフレーバームースとホイップ、優しい甘さのピケベアチョコレート、ほのかにバニラが香るスポンジケーキクラムをON！スポンジケーキクラムについて、同店広報担当者は「ビバレッジにもなんとかルームウェアのもこもこの素材感を取り入れたいと思い、トッピングしました」と話す。
上品なアールグレイの香り＆キュートな見た目で癒やし度満点の今回のティーラテは、まるでパジャマパーティーのように心を弾ませてくれるはず！カスタマイズをしたい人は「ミルクをアーモンドミルク(+50円)や、ソイミルク(無料)に変更すると、よりさっぱりして、茶葉の味わいもさらに際立つと思います」(同広報)とのことだった。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。