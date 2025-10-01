Snow Manの岩本照が個人Instagramで、イタリア・ミラノで行われた『Dolce＆Gabbana（ドルチェ＆ガッバーナ）2026年 春夏ウィメンズ コレクション』に駆け付けた際のオフショットを公開した。

【写真＆動画】岩本照のスーツ姿や横顔などドルガバオフショット①～③

■ダブルのジャケットにゴージャスなブローチをつけたルックで登場

岩本はドルチェ＆ガッバーナのロゴの下で、おでこを出したパーマ風ヘアスタイル＆黒のダブルのシルエットが美しいジャケットに、ゴージャスなゴールドのブローチを左胸につけたスタイルで登場。スタイルの良さが際立つシルエットとなっている。

凛と立つ1枚目に対して、同じロケーションでの2枚目は片手を少しあげて顔を傾けたポージング。3枚目は美しい首筋やシルバーのピアスにも目が行くシャープな横顔ショット、4枚目は上目遣いの真剣な表情、5枚目はナチュラルな表情でスタッフと談笑しているシーン。

さらに同じルックでくるっと一回転し、最後に片手片足をあげるお茶目なポーズを決めてニコッと笑う動画も公開されている。

「人生三度目のミラノに行かせてもらいました。ドルチェ＆ガッバーナさんの今回のルックのパジャマが格好いい＆可愛くて、優雅な夢が見れそうでした。素敵な経験をさせていただきました」というメッセージも。

「かっこいいのに動画はかわいい」「横顔アップが美しすぎる」「色気あふれてる」「パジャマ姿も見たい」などといったファンの声が続々と届いている。

なお、これまでも岩本は個人Instagramで、ドルチェ＆ガッバーナのルックを披露している。

■「ドルチェ＆ガッバーナさんの今回のルックのパジャマが格好いい＆可愛くて、優雅な夢が見れそうでした」（岩本）

■胸元が大きく開いた黒と白のストライプシャツ姿

■開襟シャツをあわせたブラックスーツコーデ