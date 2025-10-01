Snow Manの阿部亮平が個人Instagramで、メンバーの向井康二にタイで撮影してもらった自身の4枚の写真を公開した。

【写真】阿部亮平を向井康二が撮影！タイの寺院を背にしたオフショットなど

■「P.S. Dating Game完走おめでとう」と向井へのメッセージも

阿部は「Photo by PhotoBoy （KojiMukai）」と添えて4枚の写真を披露。“PhotoBoy”とはフォトグラファーとして活動する際の向井の名前。

阿部は青空のもと、寺院の前で手を合わせてニッコリ（1）。さらに芝生の上でほほ笑むショット（2）や、口を尖らせてムエタイのようなファイティングポーズを見せる姿（3）、小さな唐傘をさした横顔（4）が公開されている。

なお阿部は「P.S. Dating Game完走おめでとう」と、向井と、タイの俳優マーチ=チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』の最終話Episode12が、9月29日に配信開始となったことにも触れている。

「こーじだから撮れる阿部ちゃんの優しい表情」「爽やかすぎて倒れる」「彼氏感が強い」「お口がかわいい」「阿部ちゃんはメンバー思いだね」などといったファンの声が続々と到着している。

■爽やかスマイルとタイの風景がマッチした阿部亮平ショット

■向井康二とマーチの『Dating Game』肩組みショット