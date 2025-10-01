日本ナレッジ、今期配当を3円増額修正

日本ナレッジ <5252> [東証Ｇ] が10月1日後場(15:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の7円→10円(前期は20円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2025年10月に、創業40周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位の長年にわたるご支援の賜物と心より厚く御礼申し上げます。つきましては、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表すとともに、創業40周年を記念し、2026年３月期の期末配当における１株当たり3.0 円の記念配当及び記念株主優待を実施することといたしました。これにより2026年３月期の期末配当予想を、2025年９月10日に公表しました前回予想の１株当たり7.0 円に記念配当3.0円を加え、10.0 円に修正いたします。当社は、「人と技術を育み、安心できるデジタル社会の未来を支える」というミッションのもと、品質と信頼を軸に、AIや新しい技術にも挑戦しながら、社会に貢献し続けてまいります。今後ともご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

