1日15時現在の日経平均株価は前日比369.13円（-0.82％）安の4万4563.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は113、値下がりは1483、変わらずは16と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は89.9円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が48.49円、リクルート <6098>が20.1円、ファナック <6954>が17.68円、ＴＤＫ <6762>が16.16円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を25.59円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が23.03円、コナミＧ <9766>が16.16円、大塚ＨＤ <4578>が14.75円、ファストリ <9983>が13.74円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は医薬品、その他製品の2業種のみ。値下がり1位は銀行で、以下、不動産、証券・商品、その他金融、保険、金属製品と並ぶ。



※15時0分10秒時点



