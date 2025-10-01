佐藤弘道、妻＆息子たちとゴルフで家族4ショット 昨年“脊髄梗塞”発症も「あきらめたゴルフが出来るなんて」「本当に幸せです」
“ひろみちお兄さん”の愛称で知られるタレントの佐藤弘道（57）が10月1日、自身のインスタグラムを更新。妻、長男、次男との4ショットを披露し、家族でゴルフを楽しんだことを報告した。
【写真】「あきらめたゴルフが出来るなんて」佐藤弘道と妻＆息子たちの家族4ショット ※3枚目
佐藤は昨年6月に「脊髄梗塞」を発症し、「下半身麻痺となり歩けなくなってしまいました」と報告していたが、懸命なリハビリを経て、今年7月には「下半身麻痺はあるものの、今は杖を使わずに歩けています！」と快復状況を伝えていた。
この日の投稿では「家族揃ってゴルフを楽しみました」と明かし、コース上での4ショットを公開。「今年の夏は検査入院などでバタバタしていた」という佐藤は、軽井沢で「少し遅めの夏休み」を過ごしたそう。「一年前にあきらめたゴルフが出来るなんて、まだまだリハビリゴルフですが、本当に幸せです」と喜びを噛み締める様子だった。
さらに、「夜は美味しいフレンチ。ゴルフ場もホテルも最高でした。翌日は近くの有名なお蕎麦屋さんに出掛けました。並ばずに入れてよかったです」と家族との夏休みを満喫したようで、「たまには心も体もゆったり休めるのは大切ですね これからゴルフも再開したいと思いますので、よかったら誘ってね」とつづった。
