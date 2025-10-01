「ものすごい食欲」高島礼子、1人ラーメンからの “盛り盛り” パンケーキにファン驚愕…過去にも意外な “大食いぶり” 発信

9月29日、女優の高島礼子が自身のInstagramを更新。高島の食べっぷりのよさに、ファンから驚きの声があがっている。

《1人ラーメン 友人の舞台鑑賞の後、お腹空いて その後、徒歩帰宅 食べたら動く》と投稿し、ほうれん草がトッピングされた豚骨ラーメンを前にする自撮りショットを添えた。

さらに《＃パンケーキ》ともつづり、同じ服装で、たくさんのフルーツと生クリーム、プリンが添えられた、“盛り盛り” のパンケーキプレートを前にするオフショットも公開。

このボリュームに、コメント欄にはファンから

《こってりラーメンにスイーツまでも ものすごい食欲ですね》

《コッテリ系海苔ラーメン？からのカラフルパンケーキ ギャップ凄い》

などと驚きの声があがるとともに

《体型に無理せず召し上がってね》

《礼子さん、食べ過ぎだと思います。》

と高島の体調を気にかける声もあがっている。

芸能記者が言う。

「高島さんは、食べることが大好きなようで、スイーツやラーメンなど好物の写真をよくアップしています。《食べたら動く》と書いているように、たくさん食べても今のスリムな体型を維持しているのは、そのぶんたくさん動いてカロリーを消費しているからなのでしょう」

高島は、9月2日に更新したInstagramでも、薄切りの肉が大量に盛りつけられた皿を手に持つショットを公開。《今日は、お肉が食べたい とっても安くて美味しいしゃぶしゃぶ屋さんを見つけました お肉追加しました 最近の食生活 ＃食欲が止まらない》などとつづり、食欲旺盛ぶりを公開していた。

その際も、ファンからはコメント欄に

《一人分ですか？すごいですね》

《かなりお肉ボリュームがありますね 全部食べられますか？》

などの声があがっていた。高島の “大食い” ぶりには、今後も注目が集まりそうだ。